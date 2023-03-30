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S harfiyle başlayan kelimeler: Türkçe ve İngilizce s ile başlayan 4,5,6 harfli kelimeler

Sürekli ve sızmalı bir sessiz harf olan s harfi; Türk alfabesinin yirminci harfidir. Tarihin ilk alfabesi olarak kabul edilen Fenike alfabesinde ortaya çıktıktan sonra, sırasıyla Yunan ve Latin alfabesine giren s harfi, 1928 yılında gerçekleştirilen Harf Devrimi ile birlikte de Türk alfabesindeki yerini almıştır. S ile başlayan kelimeler hangileridir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Giriş: 30.03.2023 - 00:04 | Güncelleme: ABONE OL
S Harfiyle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce S İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler
HABERTURK.COM

Kullanım sıklığı açısından değerlendirildiği zaman, düşük dereceli harfler arasında yalan s ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler nelerdir? Türkçede s harfiyle başlayan kelimeler hangileridir? İşte, tüm detaylar…

S Harfi İle Başlayan Kelimeler

Türk alfabesinde r harfinden sonra, ş harfinden ise önce gelen s harfi; birçok kelimenin başında, sonunda ve ortasında yer alabilmektedir. Bu özelliği sebebiyle birçok Türkçe kelimede ön, iç ve son ses olarak bulunabilen s harfi birçok kelimede de ilk harf olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkçede s ile başlayan kelimelerin yaklaşık sayısı ise 4000’dir. Şimdi gelin, bu sayısı 4000’i bulan kelimelerin arasında yer alan 4, 5 ve 6 harfli kelimeleri birlikte inceleyelim.

S İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

Dünyanın en zengin dillerinden biri olarak kabul edilen Türkçede s harfi ile başlayan ve 4 harften oluşan kelimelerin sayısı 150 civarındadır. Bu 150 kelime arasından sizler için seçtiğimiz sözcükleri aşağıdaki listemiz üzerinden inceleyebilirsiniz:

  • saat, saba, sabi, sada, sade, safa, safi, saha, sahi, saha, sahi, salı, salt, sami, sana, sanı, sarp, sası, satı, seda, sefa, seki, sema, seme, semt, sena, sera, sere, serf, seri, sert, sığa, sıkı, sıla, sıma, sıpa, sıra, sırf, sırp, sırt, sıva, sıvı, sızı, soba, sobe, soda, sofa, sofi, sofu, sopa, soru, sote, soya, spor, spot, staj, star, stat, sual, sucu, sulh, sura, sure, suşi, süet, süit, sulp, sulu, suma, suna, suni, sure, suşi, süet, süit, süre, sürü, sufi, sela, sana.

S İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Türkçede s harfi ile başlayan kelimelerin sayısının, yaklaşık 4000 olduğundan bahsetmiştik. Bu 4000 kelime arasından yaklaşık 500 tanesi ise 4 harften meydana gelmektedir. Bu kelimeler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

  • sabah, saban, sabık, sabır, saçış, saçlı, saçma, sağır, sağma, sahil, sahip, sahne, sahra, sakal, sakar, sakat, salak, salam, salaş, salep, salgı, salık, sanal, sanat, sancı, sanem, sanma, sanrı, sapak, sapan, sayaç, sayfa, saygı, sebze, secde, sekiş, sekiz, sekme, serap, serçe, seren, sevap, sevda, sever, sevgi, sevim, seyis, seyit, sezgi, seziş, sezme, sığma, sıhhi, sınıf, sınık, sınır, sivas, sivil, sivri, siyah, soğuk, sokak, soket, sokma, somon, somun, somut, somya, sözcü, sözde, sözel, sözlü, sükun, sükut.

S İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

Türkçede s ile başlayan ve 6 harften oluşan kelimelerin sayısı ise 420 kadardır. Bu kelimeler arasından sizler için seçtiklerimiz ise şunlardır:

  • saadet, saatçi, saatli, safari, safdil, saffet, sagucu, sağdıç, sağıcı, sahaca, sahibe, sahici, salgın, salise, salkım, sandal, sandık, saniye, sapkın, sapmak, sapsız, sarhoş, sarıca, sarıcı, sarmak, sarmal, sarman, sasıma, satıcı, satmak, saygın, sayıca, sayıcı, seçici, seçkin, seçmek, seğmen, sehven, sekans, seksek, seksen, sekter, semavi, sembol, semere, seneye, sensen, sentez, serili, serkeş, sermek, sopalı, sorguç, sorgun, sözcük, sözlük, sözsel, sözsüz, susama, suskun, susmak, suspus, sürücü, sürüme, süzgeç, süzgün, süzmek.

S İle Başlayan İngilizce Kelimeler

İngilizcede s ile başlayan kelimelerin sayısı 30 binin üzerindedir Aşağıdaki listemizde s ile başlayan ve öne çıkan bazı kelimeleri bulabilirsiniz:

  • Sister: Kız kardeş
  • Send: Göndermek
  • Stop: Durmak
  • Steel: Çelik
  • Sleep: Uyku
  • She: O
  • Select: Seçmek
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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