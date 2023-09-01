Ryan Gravenberch, Premier Lig yolcusu!

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Bayern Münih'in Hollandalı orta saha oyuncusu Ryan Gravenberch , İngiliz temsilcisi Liverpool ile prensip anlaşmasına vardı.

40 MİLYON EURO!

İngiliz devi Liverpool ile Bayern Münih uzun süren görüşmelerin ardından 40 Milyon Euro'luk bonservis bedelinde anlaşma sağlandığı belirtildi. Ajax'tan 18,5 Milyon Euro'ya Bayern Münih'in yolunu tutan orta saha oyuncusu, Almanya'da beklediği süreyi bulamadı. Ryan Gravenberch'in Liverpool ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.

ERIK TEN HAG İLE DAHA ÖNCE ÇALIŞMIŞTI

Ancak Gravenberch'in Ajax'taki çıkışının şu anda Manchester United'ın teknik direktörü Erik Ten Hag sayesinde olduğu, ve Hollandalı teknik adamın hayranı olduğu kaydedildi.

HOLLANDA'NIN EN İYİ 21 YAŞ ALTI YETENEĞİ SEÇİLMİŞTİ

Ajax'ta oynadığı süre boyunca üç Eredivisie şampiyonluğu kazandı ve 2021'de Hollanda'nın en iyi 21 yaş altı yeteneği seçildikten sonra Johan Cruyff Kupasını kazanmayı başardı.

GALATASARAY İLE DE GÖRÜŞTÜ

Ryan Gravenberch'in, Bayern Münih'ten ayrılması kesinleştikten sonra menajerler aracılığıyla Galatasaray'a da önerilmiş , şartları sorulmuştu. Satın alma opsiyonlu kiralama formulü üstünde teklif yapan Galatasaray, Bayern Münih ile anlaşma sağlayamamıştı.