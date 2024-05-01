Ryan Gosling kırmızı halıda tanınmaz halde
Ryan Gosling, yeni filmi 'The Fall Guy'ın (Dublör) galasında peruk ve protez burunla çizgi film karakterini canlandırdı
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Kırmızı halıya çıkan Hollywood'un ünlü erkekleri, birbirinin taklidi gibi görünen, benzer ve sıkıcı kıyafet seçimleri nedeniyle genelde eleştirilir. Ancak Ryan Gosling, kırmızı halı tercihleriyle hep aradan sıyrılmayı başarıyor. Renkli takım tercihleriyle sıkıcılıktan uzak duran Gosling, son kırmızı halı görünümüyle fazlasıyla şaşırttı.
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Ryan Gosling, yeni filmi 'The Fall Guy'ın (Dublör) galasında, yüz hatlarında dikkat çekici bir değişime imza atarak 'Beavis ve Butt-head' adlı çizgi dizinin Beavis karakterine dönüşerek tüm bakışları üzerinde topladı.
Ryan Gosling, platin sarısı peruğu ve sahte burnuyla bambaşka görünüyordu.
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İlk kez 1994'te yayınlanan 'Beavis ve Butt-head' adlı çizgi dizide sosyal açıdan garip, rock/metal seven iki genç suçlu Beavis ve Butt-head'in hikâyeleri anlatılıyordu.
43 yaşındaki Ryan Gosling'in 1990'lardan ilham alan görünümüne, her ikisi de tamamen protez makyajlı olan 44 yaşındaki komedyen Mikey Day eşlik etti.
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Ryan Gosling, sıra dışı kırmızı halı görünümünden önce rol arkadaşı Emily Blunt ile yeşili takım elbisesini giyerek poz vermişti.
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Sosyal medya kullanıcıları, X platformu üzerinden Ryan Gosling ve Mikey Day ikilisini mizah anlayışlarından ötürü överken, şaşkınlıklarını da gizleyemedi.