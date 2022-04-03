Rüzgardan elektrik üretiminde yeni rekor

AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden derlenen bilgilere göre, dün Türkiye'de 798 bin 857 megavatsaat elektrik üretildi.

Üretimde yüzde 25,42 payla rüzgar enerjisi santralleri ilk sırada yer aldı. Rüzgar santrallerini, yüzde 17 ile linyit, yüzde 11,58 ile barajlı hidroelektrik santralleri takip etti.

Böylece, Türkiye'de rüzgar enerjisinden üretilen elektrik 203 bin 69 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Rüzgardan elektrik üretiminde son rekor 1 Nisan'da 189 bin 258 megavatsaat olarak kayıtlara geçmişti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, günlük bazda tüketim 801 bin 248 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek elektrik tüketimi 36 bin 188 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 997 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Dün 12 bin 149 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 757 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı İbrahim Erden, AA muhabirine, verilerin Türkiye'nin güçlü rüzgar potansiyelinin yansıması olduğunu belirterek, "Santrallerimiz elektrik üretiminde çok iyi sonuçlar kaydediyor. Kurulu gücümüzün artışıyla beraber rüzgarda günlük üretimde yeni rekorlar kırmaya devam ediyoruz. Şu an kurulu gücümüz 11 bin megavata ulaşmaya çok yakın durumda ve 20 bin megavat kurulu gücü hedefliyoruz. Rüzgar kurulu gücümüz ne kadar hızlı artarsa enerji arz güvenliğinde ülkemiz o kadar büyük fayda görecektir." değerlendirmesinde bulundu.