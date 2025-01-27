Rüyaların ve gerçekliğin ötesinde... Christopher Nolan'ın sinema dehasını kanıtlayan 7 efsane film!

BİR ZAMAN YOLCULUĞU HİKAYESİ: INTERSTELLAR

Christopher Nolan’ın 2014 yapımı filmi "Interstellar" (Yıldızlararası), bilim kurgu türünde bir başyapıt olarak kabul edilir. İnsanlığın hayatta kalma mücadelesini anlatan film, soluk kesen bir uzay yolculuğunu işler. Matthew McConaughey’in canlandırdığı Cooper, yeni bir yaşam alanı bulmak için bir grup bilim insanıyla uzayın derinliklerine gider. Film, yalnızca görsel efektleriyle değil, aynı zamanda duygusal derinliğiyle de izleyiciyi etkiler. Zamanın göreceliği, aile bağları ve insanlığın geleceği üzerine düşündüren "Interstellar", Nolan’ın dehasını bir kez daha gözler önüne serer.