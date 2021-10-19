Vücudun en ihtiyaç duyduğu gerekliliklerden birinin uyku olduğunu hepimiz biliyoruz. Uykunun da gizemi çözülememiş ve en merak edilen yanı da rüyalar kuşkusuz... Rüyalar genellikle sabaha karşı belirginleşen REM uykusu sırasında görülüyor. Görülen rüyaların birçoğu unutulsa da bazı belirgin simgeler günler geçse de unutulmuyor. Tabii uyku sonrasında görülen rüyanın anlamı da merak ediliyor. Onlardan biri de rüyada kan görmek...

RÜYADA KAN GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüya sahibi için bir felaket veya musibete işaret eder. Rüyada kan görmenin genel anlamı, sinirli bir yolculuğa çıkıştır. Bu yolculuk manevi olarak tabir edilmiştir. Rüyada kan gören kişinin kısa zamanda bir sınava gireceği üzerinden yorumlar mevcuttur. Kişinin işlerinin rast gitmeyeceği, başarısızlıklara uğrayacağı anlamlarına da gelir.

Rüyada kan görmenin anlamı, bir işaret şeklinde yorumlanmıştır. Kan gören kişinin rüyadan hemen sonra, fakirlere yardım etmesi tavsiye edilmiştir. Alimler rüya sahibinin durumu yoksa, namaz kılmasının çok önemli olduğunu vurgulamışlardır. Rüyada kan gören kimsenin, başarısızlığa uğrayacağı üzerine yorumlar yapılmıştır.

RÜYADA KAN KUSMAK

Rüyada kan kusmak rüya sahibinin kötü bir günah işlediğini ve bu yüzden zor zamanlar geçirdiği üzerine yorulur. Aynı zamanda bu hatalar nedeniyle büyük pişmanlık duyduğuna ve vicdan azabı çektiğini delalet eder. Yaptığı bu hataların affedilemez olduğuna dair rivayet edilmektedir. Bu yüzden rüyada kan kusmak genelde olumsuz şekilde ve kötü yorumlar üzerinden ele alınır.

RÜYADA KAN VERMEK

Rüyada kan vermek, bir memuriyetle tabir edilir. Rüyada vücudundan kan aldırdığını görmek, kendisine bir şeyin emanet olarak verileceğine, veya kendisine bir belge verildiğine, yahut da evleneceğine delalet eder. Vücuduna neşter vurularak kan alındığını gören, bir kadınla evlenir. Evlendiği kadın kendisinden büyük miktarda mal ister. Neşter vurulmamış ise, kadın hiçbir menfaat görmeden onunla evlenir. Kan alıcı kişi ihtiyar biri ise bu rüyayı görenin ceddi olarak tabir olunur, Eğer onu tanıyor ise bu kişi onun dostudur.

RÜYADA KAN TÜKÜRMEK

Rüyada kan tükürmek rüya sahibinin ailesi ve yakın çevresi ile dostlarından duyacağı kalp kırıcı sözleri işaret eder. Aynı zamanda haksız kazanç ile beraber haram yoldan mal elde etmek üzerine rivayet edilir. Bu sebepten dolayı rüya sahibinin ciddi anlamda maddi ve manevi olarak kayıplar yaşayabileceğine işaret etmektedir.

RÜYADA KAN ALDIRMAK

Rüyada Kan aldırmak; iffetli ve dindar birisiyseniz mutluluğa, aksi takdirde çıkan kan miktarınca sıkıntıya işarettir. Damarınızdan kan aldırdığınızı görmek; bol miktarda mal elde edeceğinize yorumlanır.

Hoş olmayan söz işitmeye; aldırdığı kanın siyah ve koyu renk çıktığını görmek manevi dirliğe ve vücut sıhhatine, Sağ tarafından kan aldırmak malın, sol taraftan kan aldırmak dost ve tanıdıkların armasına,