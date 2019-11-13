Rüyada ev görmek ne anlama geliyor?

13 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rüyada ev görmek
Rüyada görülen evin bir çok tabiri vardır.Ev görmek erkeğin beraberce yaşadığı, hanımına işarettir.Bir kimse tanımadığı bir evin üzerin çıktığım görse o evin kıymeti ve seren nispetince bir kadınla evlenir. Bir kimse kendisini, sadece kireçlenmiş ve diğer evlerden aynı bir evde görse, bununla beraber şerre işaret eden söz de söylese, o ev o kimsenin kabri olur. Bir kimse kendisini sağlam bir evde hapsedilmiş ve kapışı üzerine kilitlenmiş görse, halbuki o ev de diğer evlerin ortasında olsa,o kimse hayır ve nimete işarettir.Rüyada bir evi yüklenip onunla beraber yürüdüğünü gören kimse, bir kadının nafaka ve idaresin! üzerine alır.Evin kendisini yüklendiğini veya onunla beraber geldiğini gören kimsenin nafaka ve idaresi hanımının üzerine olur.Evinin, altından olduğunu görenin evinde yangın çıkar. Kendini küçük bir evden çıkıyor görse, üzüntü ve gamdan kurtulur.
Güzel, temiz, ferah bir evde olduğunu görmek; Hayatının da gönlüne göre olması demektir. Hayatı boyunca güven içinde ve yaptıklarından zevk alacak demektir. Evin genişliği mutluluğun artması demektir. Karanlık ve pis ev sıkıntı anlamındadır. Dağ başında ev görmek yükselmenin, herkesten üstün duruma geçmenin haberidir.
Yeni bir ev, yakında taşınacağınız ve iş hayatında başarılı olacağınız anlamına gelir. Eğer eski ev gördüyseniz, başarısızlığın ve hastalığın habercisidir. Güvenliği, huzuru, düşmanlardan korunmayı, rahatı, dertlerden uzaklaşmayı temsil eder. Ev rüyalarına çok dikkat etmek ve dikkatli yorumlamak gerekir. Ev rüyaları daima önemli sayılırlar. Bunlara dikkat etmek ve yorumu da iyi yapmak gerekir. Güzel, temiz, ferah bir evde olduğunu gören kimsenin hayatı da istediği gibi olacaktır. Güven içinde yaşayacak ve yaptıklarından zevk alacaktır.
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