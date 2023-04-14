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Bazı rüyalar için ‘rüyanın tersi çıkar’ sözü kullanılır. Rüyada boşanmak istemek de bu söze çok uygun bir rüya olarak nitelendirilir. Rüyasında eşinden boşanmak istediğini gören kişi yaşadığı zor zamanlarda yanında olan aile ve arkadaş çevresini ifade eder. Rüya sahibinin hayatında her zaman güvenebileceği arkadaşları olduğuna delalet olur.

Rüyada Boşanmak İstemek Ne Anlama Gelir?

Rüya yorumcuları görülen her rüyanın sahibine ait olduğunu belirtir. Rüya sahibine ait olduğu gibi rüyanın yorumu da rüyayı gören kişi için yapılır. Rüyalar bazen farklı anlamlara gelecek şekilde yorumlanabilir. Gördüğünüz rüya yorumu farklı yorumcular tarafından birbirinden farklı yorumlandı ise sizin hayatınıza daha yakın yorum hangisiyse onu okumalısınız. Rüya yorumunda evli bir kişiden bahsediyor ama siz evli değilseniz o zaman farklı rüya yorumu yapan rüya aliminin yorumunu okumalısınız.

Rüyada boşanmak istemek para sıkıntısında kurtulmak, feraha ermek anlamına gelmektedir. Kişi uzun süredir maddi anlamda sıkıntı yaşar ve sonunda bu sıkıntılardan kurtularak rahata ere şeklinde yorumlanır.

Başka bir rüya yorumuna göre; rüya sahibi sıkıntı ve sorunlarla karşılaşacağına işaret olur. Rüyayı gören kişi maddi açıdan zor zamanlar yaşar ve uzun süre bu sıkıntıdan kurtulamaz şeklinde yorumlanır. Rüya sahibi para sıkıntısı çekerek borçlarını ödeyemeyecek duruma gelir.

Rüyada boşanmak istemek bazı yorumlarda rahat ve konforlu bir hayatı ifade eder. Aynı zamanda rüya sahibinin kıymetini bilen bir kişiyle tanışacağına delalet olur.

Rüyada Boşanmak İstediğini Görmek

Rüyada boşanmak istemeyi görmenin psikolojik bir anlamı vardır. Rüyada görülen boşanmalar kişinin bağlılıkla ilgili korkularını ifade eder. Rüyada boşanmak istemek içinizde biriken sıkıntıların rüya ile dışa vurumu olarak belirtilir.

Rüyada boşanmak istediğini görmek kişinin rızkının gün geçtikçe artarak çoğalacağına işaret olur. Bu durumun zamanla kişinin aklını karıştıracağına delalet olur. Rüya sahibi akrabalarından birine zor zamanında yardım ederek maddi açıdan destek verir. Başka bir rüya yorumuna göre; rüya sahibi dünya hayatından uzaklaşarak kendini hayattan soyutlar.

Rüya sahibinin çevresindeki kişilerle tartışır ve bu tartışmalar büyüyerek kavgaya dönüşür. Bu durum da rüya sahibinin tartıştığı kişiyle arasına soğukluk girmesine sebep olur ve buna çok üzülür şeklinde delalet olur.

Rüyada Boşanmak İsteyip Boşanamamak

Rüyada boşamak isteyip boşanamamak aile içerisinde yaşanacak olan sıkıntılara ve tartışmalara işaret olur. Yaşanan tartışmalar maddi kaynaklı olabileceği gibi maneviyat kaynaklı da olabilir. Bu rüyalar rüyayı gören kişinin hayatında dikkatli olması gerektiği mesajını verir. Rüyayı gören kişi yaptığı harcamalara dikkat ederek para sıkıntısına düşmemelidir. Aynı zamanda yaşadığı tartışmaları büyütmeden kapatmalı tartışmaların büyümesine engel olmalıdır.

Rüyada Boşanıp Tekrar Evlenmek

Rüyada boşanıp tekrar evlenmek iş hayatında yapılan hataları ifade eder. Rüya sahibi iş hayatında bazı hatalara sürüklenir şeklinde ifade edilir. Rüya sahibi yaptığı hatalardan yine kendisinin çabası sonucunda kurtulur. Başka bir rüya yorumuna göre, rüya sahibi mutlu bir evlilik yapar şeklinde ifade edilir. Kişinin yaptığı evlilik maddi ve manevi sorunlardan uzaktır. Sevdiği kişi ile mutlu yuvalarında huzurlu bir şekilde yaşar.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos