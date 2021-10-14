Rüyada asker görmek mutluluk bol kazanç ve işlerdeki yükselme olarak yorumlanır. Rüya sahibi sevilecek ve etrafında saygın bir konuma gelecek demektir. Bir kimse rüyasında kendisini askerin olduğu bir evde görürse hasta olur. Rüya sahibi kendisini askerlik yaptığı yerde görürse bir dostundan yardım alacağı şeklinde tabir edilir.

RÜYADA ASKERE GİTMEK

Rüyada askere gitmek bazı sorunlarla karşılaşmak anlamına gelir. Bu rüya zorluk ve darlık olarak da yorumlanır.

RÜYADA ASKERE ÇAĞRILMAK

Rüyada askere çağrılmak rüya sahibini askerlik yaptığı halde askere çağrıldığını görmek, kendine olan inancın ve öz güvenin düşmesine yorulur. Bu rüya sahibinin karar alma ve uygulama noktasındaki kararlılığını yitireceği manasına gelir.

Rüyada askere çağrılmak farklı tabircilere göre ise hayırlı bir projenin başına geçmeye be zorlukların aşılmasına tabir edilir. Sağlık sorunlarının aşılması ve büyük bir zenginlik olarak yorumlanan bu rüya , mutlu bir evlilik olarak da yorumlanır.

RÜYADA ASKER ELBİSESİ GÖRMEK

Rüyada asker uğurlamak,sevilen bir iş için çıkılan yoldan sevinçli haber le dönmeye, yapılmak istenen projeye hız vermeye, sıkıntılardan kurtulmaya ve huzurun artmasına yorulur.