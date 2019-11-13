13 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rüyada Ağlamak
Rüyada ağladığını gören kişiler kimi zaman hüzün kimi zaman sevinç olmak üzere yorumlanmaktadır. Rüyada nasıl ve ne şekilde ağladığınız büyük önem taşır ve ona göre yorumlanır. Böyle durumlarda rüya tabirlerinden faydalanılır. Rüyada ağladığını gören kişiler genellikle sevineceğine delalet etmektedir.
Rüyada yüksek sesle ağladığınızı görmek; Çığlıklar atarak, söylenerek, üstünü başını yırtarak, bağıra çağıra ağlamak rüyayı görenin gerçek yaşantısında da buna benzer bir ağlamaya sebep olacak bir durumla karşılaşması yakındır diye yorumlanır.
Rüyada Allah'a sığınarak ağladığınızı görmek; Rüyada yaptığı kötülüklerden tövbe ederek, hatalarını hatırlayıp Allah’tan af dileyerek ağlamak huzura ve sevince kavuşacağınızı gösterir.
Rüyada ağladığını görmeniz ve gözyaşınızın bir yere biriktiğini görmek; Çok gözyaşı ve ter dökerek istediği mal varlığına kavuşur. Suya muhtaç olanlar ise bu rüya Allah’ın rahmetine ve yağmurun geleceğine işaret eder. Gözyaşının olduğu yere rahmet ve merhamet gelir.
Rüyada sessizce ağladığınızı görmek; Yağmur ve berekete, Allah’ın rahmetine işaret eder.
Rüyada bir çocuğun ağladığını görmek; Önemsenmeyecek bir dert ile gereksiz yere dertleneceğinizi gösterir, dünya malına ve işine çok fazla önem vermeye başlayıp ahireti boşladığınızın işaretçisidir.
Rüyada uçurum kenarında ağladığınızı görmek; Karar verdiğiniz şeyden aslında emin olmayacağınıza işaret eder.
Rüyada ağladığınızı ve gözyaşınızı başka birine sildiğinizi görmek; Birinin derdinize ortak olacağına ve derdinizin yükünü hafifleteceğine işaret eder.
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