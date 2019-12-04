04 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rüyalarda nadir görülen nesnelerden biri de abide görmek. Özellikle ünlü bir kişinin abidesini görmek ne anlama gelmektedir? Abidenin çeşidine ve durumuna göre farklı şekilde yorumlanmaktadır. Abide genellikle hayatta çizilen yolda değişiklik yapmanın faydalı olacağına işaret eder. Rüyasında abide gören kimse hayatında değişiklik yapmalıdır. Hayatında olup bitenleri tekrar gözden geçirmeli ve yeni kararlar almalıdır.
Rüyada Ünlü Bir Şehrin Abidesini Görmek:
Rüyayı gören kişinin uzun bir ömür geçireceğine işarettir. Eğer abide tarihi kalıntı ise kişi ilerde adı unutulmayacak bir şekilde memleketinde isim yapacaktır. Rüyanızda bir abidenin karşısında durmuş ona bakıyorsanız karşınıza çift kısmet çıkacaktır.
Rüyasında bir abideye bakarak derin bir saygı duyan kişi, çok önemli birinden yardım alacağına delalettir. Rüyada bir abideyi geride bırakarak uzaklaşan kimse ise geleceği için plan yapabilecek kabiliyete sahip olacaktır.
Rüyada Abide Çok Tanınmış Biri İse:
Bu rüya iyiye yorumlanmaktadır. Kişinin çok başarılı ve zeki olacağına işarettir. Kişi geçmişiyle ilgili övgü alacaktır.
Hiç Görmediği Abideyi Görmek:
Bunun yorumu seyahat ve uzun yolculuk anlamındadır.
Abidenin Onarıldığını Görmek:
Batıl inançların önem kazanmasına delalettir. Eğer abide tahribata uğradıysa çok yakın zamanda gelecek değişikliklere işaret.
Bir başka yoruma göre ise rüyada abide görmek, çevreden itibar görmeye, Doğu'ya seyahate ve evlada delalettir.
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