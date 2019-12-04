Uykumuzun en güzel anında bazen korkarak bazen de anlam veremediğimiz rüyalar görerek uyanırız. Mesela bunlardan biri de rüyada abdesthane görmek. Abdesthane görmek ne anlama ne gelir? Hayırlı mı, şerli mi? Bu rüyanın anlamına hep beraber bakalım....

Rüyada Abdesthane Görmek:

Eğer rüyanızda abdesthane gördüyseniz sizin için önemli olan bir işin veya probleminizin çok yakında çözüme kavuşacağı anlamına gelir. Çok uğraştığınız o problemden kurtulacaksınız, rahata ereceksiniz.

Bir diğer yoruma göre ise mal, define ve varlığa işaret etmektedir.

Rüyada Abdesthane Temizlemek:

Rüyada abdesthane temizlediğinizi gördüyseniz bu durum pek hayra yorulmaz. Genellikle maddi yönden zor duruma düşeceğinize işarettir. Elinizden para çıkacağına delalet eder. Abdesthaneyi süpürdüğünü gören kimse de fakir olur.

Rüyada abdesthanede pislikle kirlendiğini görmek ise sıkıntıya ve yokluğa düşeceğine işarettir. Olmayacak bir sorunla karşılaşabilirsiniz.

Rüyada Abdesthaneye Su Dökmek, Yıkamak:

Bu rüyayı gören kişi eğer hastaysa şifa bulur. Ya da yakını hasta ise iyileşmesi için ona yardım edeceğine işarettir.

Abdesthane Kapısının Kitlendiğini Görmek:

Bu durum ayrılık ile yorumlanır. Evinden bir kişinin ayrılacağına haneden bir kişinin eksileceğine işaret etmektedir.

Abdesthanenin taşarak aktığını ve eşyaların zarar gördüğünü gören kimse dara ve sıkıntıya düşer.

Ayakyolunda Düştüğünü Görmek:

Ayakyolunda düştüğünü ve oradan çıkamadığını gören kimsenin özgürlüğü kısıtlanır veya hapsolur.