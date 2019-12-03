Rüyada abdest aldığını görmek ne anlama gelir?

Çok sık görülen rüyalardan biri de rüyada abdest aldığını görmektir. Bu rüyayı görenlerin rüyası oldukça iyi hallerle yorumlanır. Bu rüyanın genel yorumuna bakılırsa iyilik, güzellik ve korunmaya işaret edilir. O kişinin o dönem yaşadığı maddi ve manevi sıkıntılarının ortadan kalkacağını belirtir. Rüyada abdest alma şekline göre de farklı yorumlar çıkmaktadır. Bu yorumlara değineceğiz…

Rüyada Abdest Almak:

Rahatlamaya işaret edilir. ihtiyaçlarının karşılanmasına yorulur. Herhangi bir sıkıntınız, üzüntünüz varsa çok yakın bir zamanda bunlardan kurtulacağınıza, eğer borcunuz yada hastalığınız sizi üzüyorsa bunlardanda yakın zamanda kurtulup feraha kavuşacağınıza ve günahlarınızın affedileceğine işarettir. Soğuk bir yerde abdest alan kişi çalınan eşyasını bulur. Tüccar olan kimsenin rüyada abdest alıp namaz kıldığını görmesi, birikimi olmadan mal kazanacağı anlamına gelir.

Temiz Su ve Tam Olarak Abdest Almak:

Amaca ulaşmaya sonra rahatlamaya işarettir. Fakat abdest alınması tamamlanmadıysa mevcut sıkıntıların biraz daha devam edeceği söylenir. Namaz kılmak için abdest aldıysanız korkunuzdan emin olmaya ve Allahu Teala'nın himayesine işaret. Abdest alıp namaza durduysanız keder ve gamdan kurtulup Allah'a şükretmeye, abdest üstüne abdest almak ise aydınlık bir gönülle nurlanmaya işaret.

Temiz su dışında caiz olmayan şeylerde abdest almak istenilen şeyin gerçekleşmeyeceğine işaret. Eğer abdest almak istediniz ve su bulamadınız ise istediğiniz şeyin güçlüğüne işaret. Gusül abdesti almanız gerekirken normal abdest aldığınızı gördüyseniz zor bir işe girmeye, sıcak bir su ile abdest aldıysanız hastalık ve kedere işaret.

Farklı Yerlerde Abdest Almak:

Farklı mekanlarda hamam ve sokak gibi yerlerde abdest aldıysanız yüz kızartıcı bir durumla karşılaşacaksınız ayrıca gizlenen sırların açığa çıkması olarak yorumlanır. Yatakta uzanır vaziyette abdest aldıysanız arkadaş ve ya eşinizden ayrılacağınıza, oturduğunuz odada abdest almak ise artık orada oturmamaya, deniz kenarında, çöplük gibi yerlerde abdest almak üzüntüden kurtulmaya ve hastalığın geçmesine işaret etmektedir. Süt ve ya bal ile abdest almak, din hususunda iyiye yorumlanmaktadır.

Abdest Suyundan İçmek:

İyiliğe ve hayra, hastalıktan kurtulmaya ve berekete işaret eder. Abdestin bozulması ise, belirli bir süre geçici sıkıntılar yaşayacağını anlatır. Abdest aldıktan sonra, eliyle avuçlayarak o abdest suyundan içtiğini görmek, hayır ve hasenata, berekete, hastalıktan şifaya, korkudan kurtulmaya delalet eder.

İki Kere Abdest Aldığını Görmek:

Abdest almaya uygun bir yerden abdest alıp, ikinci bir defa daha abdest aldığını görürse, o kimsenin gönül gözünün açılacağına işaret eder.

Boy Abdesti Aldığını Görmek:

Rüyada boy abdesti aldığını görmek, Allahu Teala Hazretleri tarafından korunacağına işarettir. Cünup olduğu halde abdest aldığını gören kişi, çok zor bir iş yapmak zorunda kalır.

Namaz kılarken aynı zamanda da abdest aldığını gören kimse, düşmanından halas olur. abdest alıp da namaza durduğunu görmek üzüntüden kurtulacağına delalet eder. Abdestsiz namaz kılmak, o kimsenin sermayesi olmadığı halde, mal ve para kazanacağına yorumlanır. Bir kimsenin namaz kılması caiz olmayan bir yerde abdestsiz olduğu halde, namaz kıldığını görmesi, çok arzu ettiği bir şeyi elde edemeyeceğine delalet eder. Yatağından kalkamayacak kadar hasta olup, yatağında abdest aldığını gören kimse erkek ise karısından, kadın ise kocasından, dulsa sevdiklerinden ayrılır.

Abdestsiz Namaz Kıldığını Görmek:

Rüyayı gören kişi ticaret yapıyorsa sermayesiz ticaret yaptığına, sanatçı ise sanatına gereken araçların olmadığına; devlet adamı ise emrindeki memurların tembelliğine işarettir.

Bir arkadaşının kendi başı üzerinde abdest aldığını görmesi, o arkadaşından bir zarar göreceğine, kendisinin bir yakınının başı üzerinde abdest aldığını görmesi, o adamdan bir fayda göreceğine işarettir.