Rüyada abanoz görmek nedir?

03 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çok nadir rüyalarda görülen şeylerden biri de abanoz görmek. Rüyada abanoz görmek gördüğünüz rüyanın şekline göre farklı yorumlanabilmektedir. Abanoz ağacı görmek, abanozdan yapılmış eşya görmek, abanozdan yapılma mobilya görmek gibi. Abanozla ilgili en çok görülen rüyaları yorumlayacağız.
Abanoz Ağacı Görmek:
Seyahate hazır olun, uzak bir yolculuk sizi bekliyor. Farklı yorumlara göre ise; Hindistan'a gideceğinize ya da oranın kültürünü almış, zengin fakat inatçı bir adamla karşı karşıya gelip onunla arkadaş ya da dost olacağınıza işaret etmektedir.
Abanozdan Yapılmış Bir Eşya Görmek:
Maalesef sonucu pek de iyi olmayan vakalarla karşılaşacağınıza delalettir. Hayatınızda ters giden bir şeyler olabilir. Ayrıca rüyada abanoz ağacı görmek, gören kişinin cinsiyetine göre farklı anlamlar çıkarılmaktadır.
Gören kişi erkekse; zengin, gülümser, pozitif huylu bir kadına denk geleceğine işarettir.
Gören kişi kadınsa; kalbi katı ama zengin bir erkekle tanışacağı anlamına gelir.
Abanoz Ağacından Yapılmış Ev Eşyası Görmek:
Bu olayın en güzel yorumu kadın ve erkek için de evlilik sinyalidir. Olumsuz yorumu ise evlenilecek kişinin geçimsiz ve sürekli huysuzluk yapan birisi olmasıdır. Abanoz ağacı zorluk ve uğraş anlamına geldiği için evliliğin uzun sürmeyip yakın zamanda ayrılacaklarına işarettir.
Genel olarak yorumlamak gerekirse; rüyada abanoz ağacı ya da abanozdan yapılmış eşyalar görmek iyi olarak yorumlanmaz. İnatçı, huysuz ve geçimsiz biri ile evlilik ve ya iş ortaklığı gibi anlamlara gelmekte.
Abanoz Ne Demek?
Kerestesinden yararlanılan ve sıcak ülkelerde yetişen birçok ağacın ortak adına abanoz denir. Sertliği ve sağlamlığı nedeniyle genellikle gitar klavyelerinde kullanılmaktadır. Ayrıca oldukça ağır ve yüksek maliyetli bir ağaç türüdür.
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