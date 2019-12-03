Rüyada aba görmek nedir?

Bazen yorgunluk halinde bazen de çok stresli olduğumuz zamanlar değişik rüyalar görebilmekteyiz. Onlardan biri de rüyada aba görmek olabilir. Eğer sizde rüyanızda aba gördüyseniz ve bunun anlamını bilmiyorsanız sizlere bu rüyanın anlamını açıklayacağız.

Rüyada aba görmek bunun genel anlamına bakacak olursak uzun bir yolun bizi beklediğini söyleyebiliriz. Yani uzun bir yolculuğa çıkacaksınız.

Rüyada Aba Giymek:

Aba giymiş olduğunuzu görürseniz ise bu iyi anlama gelmektedir. Özelliklede borçlarınız varsa, maddi durumunuz kötüyse artık bol kazanç ve rahat rızık olacağı şeklinde yorumlanır.

Başkasının Aba Giymiş Olduğunu Görmek:

Aba giymenin kötü yorumu olmadığı gibi başkasının da giydiğini görmenin iyi anlamları var. Beklenmeyen zamanda gelecek kazanç ya da bir işte menfaat sağlayacaksınız.

Rüyada aba görmeyi sonuç olarak yorumlarsak hayra yorulan bir durumdur. Kötü şeyleri aklınıza getirmeyin. İyi şeylerin olacağına işarettir diyebiliriz.

Aba Ne Demek?

Aba, yünün dövülmesiyle yapılan kalın ve kaba kumaştır. Ayrıca bu kumaştan yapılan ve dervişlerce giyilen hırka anlamına da gelmektedir. Çobanların giydiği kepeneğe de aba denir. Şive olarak bakılırsa abla, büyük kız kardeş, anne, üvey anne, analık, büyükanne, nine, anneanne, kaynana, yenge, teyze, hala, yetişmiş, bulûğa ermiş küçük kız kardeş, hanım, hanımefendi, baba olarak bilinmektedir. Genellikle aba şaşma ve korku ünlemi olarak da kullanılır.