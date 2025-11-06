Habertürk
        'Rüya Gibi'nin yeni tanıtımı izleyiciden tam not

        'Rüya Gibi'nin yeni tanıtımı izleyiciden tam not aldı

        SHOW TV'nin merakla beklenen dizisi 'Rüya Gibi'nin ilk bölümünden 3'üncü tanıtım yayınlandı. Dizinin yeni tanıtımı izleyiciden tam not aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 21:21 Güncelleme: 06.11.2025 - 21:21
        İzleyiciden tam not aldı
        SHOW TV'nin, yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar'ın paylaştığı merakla beklenen dizisi 'Rüya Gibi'nin yayınlanan yeni tanıtımı izleyiciden tam not aldı.

        İşte 'Rüya Gibi'nin 3. Tanıtımı;

        Eşi kuaför Tarık'ın gayrimeşru bir kızı olduğunu öğrenen Aydan'ın alt üst olan hayatından çarpıcı anların ekrana geldiği tanıtımda dizinin başrol oyuncuları etkileyici performanslarıyla dikkat çekiyor.

        Aydan'ın, gizemli iş adamı Emir'le tanışmasıyla sürüklendiği tehlikeli yolculuğun merak uyandırdığı tanıtım heyecanı doruğa taşıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve sarsıcı hikayesiyle çok konuşulacak 'Rüya Gibi' yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

        Dizinin konusu ise şöyle; Aydan (Seda Bakan), İstanbul'un bir kenar mahallesinde kuaförlük yaparken kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulur.

        Yeni işindeki gölge patronu, kimsenin hakkında hiçbir şey bilmediği gizemli iş insanı Emir (Uğur Güneş)'dir.

        Aydan, Emir'in dünyasına uyum sağlamaya çalışırken, zoraki ortağı, yetimhanede büyümüş serseri ruhlu Çiğdem'in (Ahsen Eroğlu) başına açtığı dertlerle de uğraşmak zorunda kalır.

        Emir'i takip eden gözü kara komiser Efe'nin (Emre Bey) yolu da kaçınılmaz olarak Çiğdem'le ve kuaförle kesişir.

        Aydan tüm bu kaos içinde teselliyi can dostu manikürcü Fiko'da (Şebnem Bozoklu) bulmaya çalışırken, Aydan'ın yeni lüks dünyasını hazmedemeyen eski kocası, yetenekli kuaför Tarık da (Celil Nalçakan) her gün başka bir belayla karşılarına çıkar.

        Senaryosunu Emre Özdür, Hazar Kozice, İdil Ezgi Esen'in, yönetmenliğini Selim Demirdelen'in yürüttüğü 'Rüya Gibi'nin kadrosunda ayrıca Alya, Yeliz Korkmaz, Burcu Kirman, Yağmur Özbasmacı, Deniz Altan, Toprak Kahraman, Alper Kut, Furkan Murat Uğur, Ferzan Hekimoğlu, Aslıhan Çelik, Kerim İlhan, Taylan Güldere, Selçuk Borak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

        'Rüya Gibi' çok yakında SHOW TV'de!

        #show tv
        #rüya gibi

