Venedik'te yarışacak

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'Rutubet', 79'uncu Venedik Film Festivali’nin 'Orizzonti' bölümünde yarışacak. Turan Haste’nin yönettiği, Muhammed Furkan Daşbilek’in yazdığı ve yapımcılığını üstlendiği film, Anadolu’nun ücra bir köyünde zorunlu görevini yapmakta olan öğretmen 'İshak’ın merkezinde suçluluk ve masumiyet kavramlarını kurcalarken, insanın kötülükle mücadelesinin şekillerini ve sonuçlarını sorguluyor.

Mücahit Koçak, Okan Selvi, Muhammed Mayda, Elif Eylül Yeşilyurt, Baran Salman ve Türkyılmaz Sarıkaya rol aldığı 'Rutubet', Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle çekildi.