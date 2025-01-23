Rutkay Aziz: Kızım biraz abartmış

Rutkay Aziz, 1994'te Ziya Öktan'ın yönettiği 'Kurtuluş' dizisinde ve 1988'de çekilen 'Cumhuriyet' filminde 'Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırmıştı. Aziz'in kızı Doğa Rutkay Kamal, bu konu hakkında; "Babam, tarihin gördüğü en iyi 'Atatürk' rolünü canlandıran oyuncuydu" demişti.

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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bebek'te görüntülenen Rutkay Aziz, kızının açıklamasıyla ilgili konuştu. Aziz; "Abartmış bence Doğa. Kızım olduğu için öyle demiştir. Ben bütün Atatürk projelerini izledim. Çok başarılı bulduğum işler oldu" dedi.