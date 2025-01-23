Rutkay Aziz: Kızım biraz abartmış
Usta oyuncu Rutkay Aziz, kızı Doğa Rutkay Kamal'ın; "En iyi 'Atatürk' rolünü babam oynadı" sözleri hakkında konuştu
Rutkay Aziz, 1994'te Ziya Öktan'ın yönettiği 'Kurtuluş' dizisinde ve 1988'de çekilen 'Cumhuriyet' filminde 'Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırmıştı. Aziz'in kızı Doğa Rutkay Kamal, bu konu hakkında; "Babam, tarihin gördüğü en iyi 'Atatürk' rolünü canlandıran oyuncuydu" demişti.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bebek'te görüntülenen Rutkay Aziz, kızının açıklamasıyla ilgili konuştu. Aziz; "Abartmış bence Doğa. Kızım olduğu için öyle demiştir. Ben bütün Atatürk projelerini izledim. Çok başarılı bulduğum işler oldu" dedi.