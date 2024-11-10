Rusya ve Ukrayna birbirlerine karşı en büyük drone saldırılarını başlattı | Dış Haberler

Rusya ve Ukrayna birbirlerine karşı en büyük drone saldırılarını başlattı | Dış Haberler

BBC'nin haberine göre, Rusya ve Ukrayna, savaşın başlangıcından bu yana birbirlerine karşı en büyük drone saldırılarını gerçekleştirdi. Rusya Savunma bakanlığı ayrıca altı bölge üzerinde 70 Ukrayna drone'unu engellediğini, bunlardan bazılarının Moskova'ya yaklaştığını söyledi.

Bunun üzerine Moskova'daki üç büyük havalimanından uçuşlar başka şehirlere yönlendirildi. Ukrayna hava kuvvetleri ise Rusya'nın ülkenin her yerine 145 drone fırlattığını ve çoğunun düşürüldüğünü açıkladı.

REKLAM advertisement1

Saldırılar, ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın her iki tarafa da çatışmayı sona erdirmek için baskı uygulayabileceği beklentilerinin ortasında geldi.

Ukrayna'nın Moskova'ya yönelik saldırısının, savaşın başlamasından bu yana başkente yönelik en büyük saldırısı olduğu bildirildi. Rusya başkenti Moskova yakınlarında drone'lar düşürülürken bir kişinin yaralandığı bildirildi. Sosyal medyadaki görüntülerde bir konut binasının yandığı görüldü. Yetkililer, insansız hava araçlarının çoğunun Ramenskoye, Kolomna ve Domodedovo bölgelerinde düşürüldüğünü söyledi. Ukrayna'da, bir insansız hava aracının Odesa bölgesine çarpması sonucu en az iki kişi yaralandı. Görüntülerde bazı binalardan alevler yükseldiği ve sonrasında oluşan hasarlar görüldü.