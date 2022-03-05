Rusya-Ukrayna savaşı uçuş rotalarını değiştirdi

Birleşik Krallık, AB ve Kanada da dahil olmak üzere birçok ülke, Rus uçaklarına hava sahalarını yasaklamasının ardından, uluslararası havacılık rotaları büyük ölçüde değişti.

Rusya da buna karşılık, İngiltere ve diğer birçok ülke ile birlikte 27 AB ülkesinin tüm uçaklarına hava sahasını yasakladı. Bu da bazı uçuşları dolambaçlı rotalara soktu.

Flightradar24'ı takip eden sosyal medya kullanıcıları, rotalarını değiştirmek zorunda kalan uçakları takip etti.

Rus Aeroflot uçuşu SU2091, Belgrad'dan Moskova'ya seyahat ederken Gürcistan, Türkiye, Makedonya yönünde ilerleyerek, uçuş süresini 3 saat 40 dakika artırdı.

Diğer yandan Moskova'dan New York'a uçak bir yolcu uçağı, Atlantik Okyanusu'nu geçtikten sonra Kanada hava sahası üzerinden geri dönmek zorunda kaldı. Uçak 9 saat boyunca tur atmış oldu.

Bir Boeing 777 tipi uçak da Grönland'a vardığında geri dönme kararı aldı.

Aeroflot'un Dominik Cumhuriyeti'nden Moskova'ya yapacağı uçuşta, AB hava sahasını kullanmamak için Finlandiya'nın kuzeyinden uçmak zorunda kaldı.

Rus charter havayolu Pegas Fly'ın, Baltık Denizi'ndeki bir Rus yerleşim bölgesi olan Kaliningrad'dan ile Belarus'un başkenti Minsk'e 50 dakikalık uçuşu 2,5 saat sürdü.