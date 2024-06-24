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        Haberler BBC Dünya Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldı

        Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldı

        Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın ülkenin elektrik şebekelerini hedef alan büyük bir saldırıda bulunduğu söyledi.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 24.06.2024 - 07:29 Güncelleme: 24.06.2024 - 07:29
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        Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldı
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        SaldırıReuters

        Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın ülkenin elektrik şebekelerini hedef alan büyük bir saldırıda bulunduğu söyledi.

        Ukrayna Enerji Bakanlığı, Rusya'nın son üç ay içinde enerji altyapı tesislerine sekizinci kez saldırı düzenlediğini açıkladı.

        Ukrayna hava kuvvetleri, hava savunma sistemlerinin gece boyunca çeşitli bölgelerde Rusya tarafından fırlatılan 16 füzeden 12'sini ve 13 insansız hava aracını düşürdüğünü söyledi.

        Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov’daki yetkililer tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada, saldırılarda üç kişinin öldüğü ve en az 18 kişinin yaralandığı, şehirde en az dört patlama sesi duyulduğu ifade edildi.

        Harkov Bölge Valisi Oleh Syniehubov, “Bu başka bir terörist saldırı. Bu sivil altyapıya yönelik hassas bir saldırı. Bu bölgede askeri açıdan önemli hiçbir şey yok” dedi.

        Yetkililer, altyapıya yönelik saldırılarda Zaporijya bölgesinde iki enerji işçisinin yaralandığını ve batıdaki Lviv kentinde de ekipmanların hasar gördüğünü söyledi.

        Güneybatıdaki Ivano-Frankivsk bölgesinde de yetkililer bazı evlerde ve bir anaokulunda hasar meydana geldiğini bildirdi.

        Rusya ilkbahar ve yaz başında Ukrayna'daki enerji tesislerine yönelik saldırılarda bulundu. Bu ülke genelinde sık sık elektrik kesintilerine neden oldu.

        Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Moskova'nın Mart sonundan beri ülkesinin elektrik üretim kapasitesinin yarısını yok ettiğini söyledi.

        Ukrayna, Avrupa Birliği'nden enerji tedarik ediyor. Ancak Avrupa’dan alınan bu enerji miktarı, söz konusu açığı kapatmak için yeterli değil.

        Hastaneler ve askeri tesisler gibi kritik altyapıların korunması için ülke çapında planlı elektrik kesintisi de yapılıyor.

        Ukrayna'nın en büyük özel enerji şirketlerinden DTEK'in CEO'su Maxim Timchenko, hava savunma sisteminin önemini işaret ederek, eğer yeterince korunamazlarsa Ukrayna'nın bu kış ciddi bir krizle karşı karşıya kalacağını savundu.

        Timchenko, “Müttefiklerimizden ricam enerji sistemimizi korumamıza ve zamanında yeniden inşa etmemize yardımcı olmaları” diye konuştu.

        Zelenskiy birçok kez Ukrayna’nın müttefiklerine hava savunma sistemi göndermeleri konusunda çağrıda bulunmuştu.

        Zaporizhzhia Valisi Ivan Fedorov da Cumartesi sabahı Telegram'da paylaştığı bir mesajda Zelenskiy'nin mesajını yineledi ve “Kesin olarak söyleyebiliriz ki düşman durmayacak. Ukrayna'nın hava savunma sistemlerine ihtiyacı var" dedi.

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