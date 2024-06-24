Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldı

Reuters

Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın ülkenin elektrik şebekelerini hedef alan büyük bir saldırıda bulunduğu söyledi.

Ukrayna Enerji Bakanlığı, Rusya'nın son üç ay içinde enerji altyapı tesislerine sekizinci kez saldırı düzenlediğini açıkladı.

Ukrayna hava kuvvetleri, hava savunma sistemlerinin gece boyunca çeşitli bölgelerde Rusya tarafından fırlatılan 16 füzeden 12'sini ve 13 insansız hava aracını düşürdüğünü söyledi.

Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov’daki yetkililer tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada, saldırılarda üç kişinin öldüğü ve en az 18 kişinin yaralandığı, şehirde en az dört patlama sesi duyulduğu ifade edildi.

Harkov Bölge Valisi Oleh Syniehubov, “Bu başka bir terörist saldırı. Bu sivil altyapıya yönelik hassas bir saldırı. Bu bölgede askeri açıdan önemli hiçbir şey yok” dedi.

Yetkililer, altyapıya yönelik saldırılarda Zaporijya bölgesinde iki enerji işçisinin yaralandığını ve batıdaki Lviv kentinde de ekipmanların hasar gördüğünü söyledi.