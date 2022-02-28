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Moskova'nın tezleri doğru mu? Ukrayna ne kadar Rus? Cumhuriyet öncesi ve sonrasında neler yaşandı. Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve Prof. Dr. Yücel Öztürk anlatıyor...

PROF. DR. YÜCEL ÖZTÜRK: Putin'in tarih bilincini takdir etmek gerekir. Gerçekten ortaya koyduğu perspektif tarihsel derinlik taşıyor. Fakat bu tarihi derinliği tamamen Rus perspektifi ile değiştirip, şekillendiriyor. Hegomonik bir alan yaratmak istiyor. Olaylar Putin'in anlattığı gibi değil. Hazarlar'ı yıkanlar Kiev Ruslar'ı. Onlar bugünkü Ruslar değil. Ondan önce Büyük Hazar İmparatorluğu, Doğu ve Orta Avrupa'ya kadar uzanan çizgideki Hazarlar'ı Kiev Rusları yıktı. O arada Peçenekler, Kumanlar geldi. Burada yeni bir Rus haritası oluştu.

PROF. DR. ERHAN AFYONCU: Karadeniz'in kuzeyindeki bölge, Altınordu'dan önce de Avrupa Hunları başladı. Hazarlar Yahudiliği seçtiği için üzerinde fazla çalışan olmadı. Büyük Selçuklu Devleti'ni kuran Oğuzlar büyük ihtimalle Hazar devletinden ayrılmış kabile olarak da düşünülebilir. Hazar kelimesi 'kazar-gezer'den türedi diye anlatılıyor. O dönemde Doğu Slavları dediğimiz Ukrayna, Ruslar Hazarlar'ın hakimiyetinde. Bizim tarih tek bir coğrafyada cereyan etmiyor. Nüfusun önemli kısmı asimile olmuş. Türk tarihini çalışmak için Prof. Yücel hoca önce Rusça ardından Ukraynaca öğrendi. Yücel Hoca'nın doktora tezi Kırım'dır. O bölgelere ilk medeniyeti gelen Türkler. Ardından Moğollar geliyor. Ardından Altınordu devleti geliyor. Halil İnalcık hocanın bir makalesi var bu konuda. Putin'in söylediği Osmanlıca mücadele doğru ama. Osmanlıca'dan önce diğer Slav kabileleri Türkler'le mücadele ediyorlar. Putin'in yanında sözcüsü olan Dimitri Peskov bir Türkolog. Orada bir ekip var. Ukraynalılar ile Ruslar aynı millet mi hocam?

PROF. ÖZTÜRK: Aynı millet olmanın özelliklerine bakmak lazım. Tarih birliği, ırk, etnisite, kültür birliğini esas alabilirsiniz. Bugün Amerika'da ayrı köklerden gelen insanlar yaşar. Bu açıdan baktığımızda ırki olarak elbette Slav olarak bakmak zorundayız. Irkı esas alıyorsunuz aynı millet demek lazım. Ama Ukrayna ile Moskova'nın tarihine, medeniyetine, kültürüne baktığımızda tamamen ayrışırlar. Kiev Rusyası'na 1240'da Moğollar geldi, darmadağın etti. Hazarlar'ın 10. asrın ortalarında yıkılmasından sonra Kievliler Doğu Avrupa'nın hakimi oldular. Henüz bugünkü Rusya yok. Kiev Rusyası var. Volga'yı geçen Kumanlar, Doğu Avrupa'ya geldiğinde buranın demografik yapısı Slavik olmaktan çıktı, Türk kavimleriyle dolup taştı. Burada ciddi miktarda Hun bakiyeleri vardı, Peçenekler, Avarlar, Savarlar vardı. Onlar da Kumanlar'a karıştılar. Kiev Rusları ile Kumanlar'ın 150 sene kavgası sürdü. Altınordu henüz ordada yok.

PROF. AFYONCU: Kumanlar, Kıpçak dediğimiz kabile. Sarı saçlı bir kabiledir. Karadeniz'i Türkleştiren onlardır.

PROF. ÖZTÜRK: Kiev Rusları ile Kumanlar'ın birlikte yaşadıkları yakaşık 150-200 sene oldu. Kiev Rusları ile Kumanlar'ın akraba olduğu yeni bir süreç oluştu. Dinyeper ve Don havzasını paylaştılar. Bu iki yakayı dağıtan Altınordu'nun doğuşu; Batuhan. Putin buna vurgu yapıyor. Henüz Moskova siyasi alanı yok iken buranın patronu Kievliler. Kıray, Ukrayna, kenar, metruk, uç bölgesi alanı olarak tanımlanır ki doğrudur. 16. yüzyılda Ukrayna terk edilmiş, göç vermiş bir ülke olacaktır. Bunun tarihsel sebepleri vardır. Batuhan'ın Altınordu İmparatorluğu bu bölgeyi hakimiyeti altına aldığında Rus kültür ve medeniyetini siyasi anlamda yıktı ama kültürüne dokunmadı. Kiev Ruslar'ından bahsediyorum. Burada Altınordu şemsiyesi altında varlıkları devam etti. Altınordu hakimiyetinde Rus medeniyeti gelişimini sürdürdü, herhangi sekteye uğramadı. Moğollar'ın kurmuş olduğu Dinyeper bölgesindeki hakimiyeti 1350'lere kadar gelmiştir. Ondan sonra bir kesinti var. Polonya-Litvanya'nın Altınordu'nun batı kanadına yerleşmesi ve tasfiye etmesi. Biz Rus uygarlığının ilk derin noktalarını Kiev Rusya'sında aramak zorundayız. Bizans'la olan bütün medeni işler Kiev üzerinden yapıldı. Rusça gerçek anlamda kültür ve medeniyet dili haline gelmesini Kiev zamanında tamamladı. İncil, Kril alfabesine çevrildi. Kievliler okuyan, yazan kültür sahibi millet oldular. Daha henüz Moskova yok iken. Bu Polonya'nın Batı Roma'dan etkilenmiş olarak Katolik inancına girmiş olması, Doğu Avrupa'nın birliğine vurulmuş bir darbedir. Eğer Ortodoks olsaydı Doğu Avrupa'nın kültürel yapısında böye bir parçalanma olmazdı. Siyasal anlamda da Polonyalılar'ın Litvanya ile birleşerek siyasi güç haline gelmesi, Karadeniz'e uzanan hattı kontrol etmesi, Kumanlar'ı koloni haline getirmesi, Kiev Rusları'nın kültürü artık Altınordu zamanında olduğu gibi özgür ve bağımsız değlidir. Polonya artık orada kendi dilini, mezhebini tamamen uyguluyor. Katolikliği empoze ediyor. Buradaki Polonya'nın tam anlamıyla sınıflı bir toplum, toprak sahipleri var. Bu yapı oradaki halka hayat hakkı tanımıyor. Ukrayna bu kolonizasyona uğruyor, talihsiz bir dönem geçiriyor.

PROF. AFYONCU: Rus ismini Moskova'ya veren Kievliler aslında. Kievliler, Bizans İmparatorluğu'ndan kız alıyorlar. Hristiyan oluyorlar. Daha sonra hristiyanlık Moskova'ya geçiyor. Hem Rus ismi hem din Kiev'den Moskova'ya geçmiştir.

PROF. ÖZTÜRK: Asıl Ruslar'ın Kievliler olduğunu düşünüyorum. Burada Ukrayna'nın başına böyle bir kolonileşmek gibi vaziyet gelince, Moskova nasıl bir tarih yaşıyor? Şanslı bir tarih yaşıyor. Altınordu'nun doğu kanalına bağlıdır Moskova. Orada dolaylı hakimiyet devam ediyor. Orada Altınordu çökmüyor. Moskova prensi Altınordu'nun vergi memurudur. Moskova'nın ortaya çıkmasını sağlayan faktör Altınordu'dur. Çünkü orada Moskova'yı Polonya yutardı. Polonya çok güçlü bir siyasi yapıdır, hiç şakası yoktur. 1700'lere kadar Moskova üzerinden çok ezicidir. Kanuni zamanının sonuna kadar Polonya siyaseti üzerinde Osmanlı'nın güçlü hakimiyeti olacaktır. Tarih içinde gücünü kaybedince Polonya da kaybedecektir. Aslında bir aşamada Doğu Avrupa'nın varlığını Osmanlı'ya borçludur.

PROF. AFYONCU: Polonya'nın yönetim tarzını Polonyalılara çiziyor. Herkes asil. Hepimiz eşitiz. Dışarıdan kral getirelim diyorlar. Kendilerinden birisi olmasın istiyor. Fransa kralının çocuklar gelir, Osmanlı kral atar. 1730'lardan sonra Rusya'nın Polonya üzerinde hakim olmasından sonra büyük yapısını muhafaza edemeyecek üçe bölünecektir. Litvanya ile ortak devlet kuracaklardır.

PROF. ÖZTÜRK: Altınordu'nun yerini Polonya-Litvanya Krallığını aldı. Polonya-Litvanya Krallığı'nı Osmanlı aldı. Osmanlı'nın vasfını yitirmesiyle birlikte Moskova Rusyası aldı. Burada Polonya siyasetinin istikrarlı olmaması çok önemli bir konu. Polonya'da bir cumhuriyet var. Burdada bir parlamento var. Aristokratik parlamento. Kesinlikle her şeyi mecliste oylayarak yapıyorlar. Sahip oldukları mülke göre hakka sahiptir. Kral aslında kukladır. Soylu sınıf yönetir. Tamamen mülkiyet üzerine kurulu, çıkar esasına kurulu siyasi yapı vardır. Kendi iktisadi, feodal yapısına göre hareket eder. Ukrayna'yı da koloni hale getiren bu soylu sınıftır. Polonya'nın aşırı koloni politikası gütmesi, doymak bilmezliği, sömürgeciliği bir de kültürel katolik baskısı. Ukrayna'nın kilisesini yok ettiler. Katolik ayin tarzlarını dayattılar. Bu sefer katolik olmaktansa Moskova'ya taşınması uygun görüldü. Aşağıdan gelen Tatar yağmacılar var. Bu üzücü bir tarihsel paradokstur. Kırım Tatarları yağma olmasa geçimlerini sürdüremiorlar. Tatarlar aşağıdan yılda 2 kez yağma akını ile Ukrayna üzerine yürüyorlar. Yukarıdan aristokratların sert politikaları var. Kırım Hanlığı göçebe yapı olduğu için çok da ciddi bir askeri gücü ganimetle ayakta tutuyor. Başka şansı yok. Ukrayna'yı Osmanlı Devleti tamamen koruma altına almıştır. 1650'li yıllarda oluyor bu. Ukrayna'nın bağımsız devlet olarak ortaya çıkan kurucu liderinin Boğdan Hemilisky. müslüman olduğu da iddia edilir. Ukrayna ile Türkiye jeopolitik anlamında birdi. Boğdan Hemilisky Osmanlı'ya himaye istediğinde bizimkiler bunu görüşüyor. Bunu Kırım Hanlığı duyuyor 'Ben 100 bin kişilik ordumu nasıl besleyeceğim?' diyor. Osmanlı 1650 yıllarına geldiğimizde ordusunu tahliye etmiştir. Kırım Hanlığı'nın ordusuna bağımlıdır. Çaresiz bir şekilde Boğdan'a 'Sen git Kırım Hanı'na tabii ol, o ne derse biz onu kabul ediyoruz' diyor. Rusya 1490'lardan başlayarak 1600'lü yıllara kadar mudara siyaseti gütmüştür. Hesaplı siyasettir anlamı. Osmanlı Rusya ile dostluk politikası gütmeseydi, Kırım Hanlığı bir yandan Polonya bir yandan Moskova'yı yok edebilirdi. Moskova'nın diplomasisine hayran olmamak mümkün değil. Özellikle Osmanlılar 1700'e kadar Rus demezler Mosko derler. Polonyalılar da Moskovid diyor. Rus demek Petro zamanında, zorlamasıyla olmuştur. 'Bütün Rusların lideriyim, bana Rus diyeceksiniz' diyor.

PROF. AFYONCU: O zamana kadar kalabalık nüfus var. Bu nüfus aktif hale geliyor. Altınordu ile Lehistan, Moskova ile Kırım Hanlığı ittifak yapıyor. İki tarafta hristiyan iki tarafta da Türk var. Önce Altınordu sonra Kırım Hanlığı'nın desteği ile Moskova büyüyor. Önce III. İvan, Bizans İmparatorluğu'ndan prenses alıyor. Çar aslında sezar demektir. Bizans'ın mirasçısı olarak görüyor. Osmanlı'ya karşı 'Bizans'ın sahibi biziz, ortodoksların hamisiyiz' tezine başvuruyor. Kazan'ı kuşatıyorlar. Süyümbike var orada. Bir İskoç mühendisinin yaptığı lağımlarla Kazan'ı alıyor. Kuzey Türklüğü böylece Moskova hakimiyeti altına girmiştir. Rusya'yı asıl Rusya yapan 17.yüzyılın sonları 18. yüzyılın başları Petro'dur. Rusları tarih sahnesine çıkaran bir lider. Bir milleti gerçek manada farklı kılan lider arıyorsanız, bunlardan birisi Petro'dur diyor. Kalabalık bir nüfus var ama dünya siyasetinde hiçbir ağırlığı yoktu Rusların o döneme kadar. 1492'de ilk elçilikleri dostlukla, ticaretle başlamıştır. Oradan bize kumaş vesaire geliyor. Kürk geliyor.

PROF. ÖZTÜRK: Petro öldüğü zaman bizim İstanbul'da 3-4 gün bayram yapılıyor. Rahat nefes alıyorlar.

PROF. AFYONCU: Onun gönderdiği meşhur bir büyükelçi var Tolstoy. Adama demiş ki, 'git Osmanlı donanmasını fişle' diye. Denizin farkında. 17. yüzyılda yükselen gücün deniz olduğunun farkında. Matbaa bizden 10 sene önce gitmiştir Rusya'ya. Avrupa'yı örnek alarak kalabalık olan nüfusu teknoloji ile birleştirmeye başlıyor. Yeni bir Petro da İkinci Hanedan'dır. Petro meşhur Katerina'nın kocasıdır. Burada Putin'in hata yapıp, yapmadığını göreceğiz. Daha önce Napolyon ve Hitler'in dünya imparatorluğuna giden yola Moskova darbeyi vurdu. Oradaki en büyük problem şu; Alman mareşale soruyorlar 'niye Rusya seferiniz başarısız oldu?' diye. 'Biz politik ayaklanmalar olup, halkın komünistlere isyan edeceğini düşünüyorduk, yeterli altyapımız yoktu' diyor. Putin'in kafasında bir plan vardı. Kısa sürede bitireceğini tahmin ediyordu. İkmal noktalarında sıkıntıya düşebilir. Tarih cereyan ediyor olabilir. Rusya büyük devlet. Baktığınızda haritaya ürküyorsunuz. Mağlubiyeti kabul etmedikçe Ukrayna halkına zarar verecek. Suriye'de uyguladıkları sertliği Ukrayna'ya uygulayabilinr. Brezensky'nin 'Rusya imparatorluk olmak istiyorsa Ukrayna'ya ihtiyacı vardır' diyor. Slav oldukları için, ortak kültür birliği olması için onu kullanması lazım.

PROF. ÖZTÜRK: İstisnasız hepsinin tespiti budur. Dünya hakimiyetinin yolu Ukrayna'dan geer. Amerika da orayı bıraktığı an stratejisini kaybeder. Avrupa ile Asya'nın tam ortasında yer alıyor. Çok stratejik konumda. Burayı kaybettiğinde lider olma vasfını yitirir.

PROF. AFYONCU: Rusya'dan nüfus azalıyor gittikçe. Belarus ve Ukrayna ile nüfusu tazelemeniz lazım. Prut'ta Osmanlılar 1711'de Ruslar'ı yendiği zaman Rusların nüfusu 16 milyon Osmanlı'nın nüfusu 111 milyon. 1. Dünya Savaşı'nda Rusların nüfusu Osmanlı'dan fazla. Sanayi toplumuna geçince çocuk ölümleri azalıyor. Osmanlı'nın en önemli meselesi nüfus. Cumhuriyet döneminde devletin en büyük meselesi nüfus azlığı. Bugün de Türkiye'de en büyük problem o, nüfus kendini yenilememeye başladı. Bu ileride problem olacak. Putin bunu rahatlıkla görebilen birisi.

PROF. ÖZTÜRK: Rus İmparatorluğunu ortaya çıkaran en önemli iki şey birincisi jeopolitiğin kuzeye kaymasını iyi okumasıdır. Osmanlı'da Kanuni zamanında, Rusya'nın modeli Osmanlı'dır. İdari, iktisadi, hukuki yapısını örnek almıştır. Merkezi devlet yapısını, tımar sistemine benzer modelleri de alıyor Rusya. Osmanlı'dan azami ölçüde yararlanıyor. Patrikhaneyi de Osmanlı ile arasında dostluk aracı olarak kurnazca tutuyor. Ukrayna'yı da bağlama noktasındadır. Moskova gevşek bağlarla elçilerini gönderirken 'sakın padişahın eteğini öpmeyin, tabiyet belirtisi olacak şeyleri yapmayın, ama dostluk konusunda inandırıcı herşeyi yapın' diyor. Ruslar'ın da patrikhaneye bağlı topluluk olduğunu hissettiriyor. Osmanlı'yı süper geç yapan şeylerden birisi eski jeopolitiktir. Akdeniz'in merkez olduğu, ipek baharat yollarıyla entegre olmuş dünya sistemi. Yeni jeopolitikte merkez önemini yitirdi. Baltır, Okyanuslar, Petro'nun Sn. Petersburg'u kurduğu bölge, Litvanya gibi bölgeler stratejik alanlara dönüştü. Petro bunu okudu. Büyük adam olması oradan geliyor. Artık Osmanlı'yı net olarak düşman olarak tanımladı, stratetejisini kurdu. Osmanlı adem-i merkeziyetçi oluyor. Dünyanın tersine yapılanıyor. Oysa Avrupa'da merkezi krallıkların yaşadığı dönem yaşanıyor.

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