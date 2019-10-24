24 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rusya Savunma Bakanlığı, Sırbistan'da gerçekleştirilen 'Slav Kalkanı' tatbikatı kapsamında bu ülkeye S-400 hava savunma sistemleri gönderildiğini açıkladı.
Açıklamada Sırbistan'a gönderilen askeri ekipman içerisinde bir Pantsir hava savunma sistemi de bulunduğu belirtildi.
Amerikan basını, Eylül ayında Rusya ile Sırbistan arasında gerçekleştirilen ilk hava savunma tatbikatında, Sırp askerlerinin S-400'lerin kullanımı konusunda Rus askeri yetkililerinden eğitim aldıklarını vurguladı.
Muhafazakâr kesimin yayın organlarından National Interest sitesi, konuya ilişkin yayınladığı analizde Rusların, Türkiye'nin ardından S-400'lerini satabileceği yeni bir müşteri bulduğu yorumunu yaptı.
Haberde Sırp yönetiminin, uzun yıllardır Rusya'dan hava savunma sistemleri almanın yollarını aradığı kaydedildi.
Türkiye'nin Rusya'dan S-400 bataryaları alması, başta ABD olmak üzere NATO üyeleri arasında derin endişeyle karşılanmıştı.
Son olarak Rusya'dan, Türk yetkililerle, yeni S-400 bataryalarının satışıyla ilgili görüşmeler gerçekleştirildiği haberi geldi.
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