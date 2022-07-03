Şoygu'dan Putin'e: Luhansk tamamen kurtarıldı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'nın Luhansk bölgesinin tamamen Rus güçlerinin kontrolüne geçtiğini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başladığı saldırılar devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk bölgesinde Rus güçlerinin kontrolü sağladığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Rus lider Putin'i bilgilendirdiğini söyleyerek, "Luhansk, Rus güçleri tarafından tamamen kurtarıldı" dedi.

Reuters'ın aktardığı haberde göre, Ukrayna Rusya'nın iddialarına henüz yanıt vermedi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.