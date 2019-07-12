12 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
General Andrey Sterlin, Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'da yaptığı konuşmada, Rusya sınırına yakın noktalarda konuşlanan NATO birliklerinin niteliğinin ve asker ve silah sayısının, bu kuvvetlerin artık savunma kuvveti değil, saldırı kuvveti niteliği taşımaya başladığına işaret ettiğini söyledi. General Sterlin, bu birliklerin, Rusya'ya vurmaya hazır bir yumruğa benzediğini dile getirdi.
General Andrey Sterlin ayrıca, bu bölgelerde gerek NATO tatbikatlarının, gerekse Rusya'nın sınır komşusu olan ülkelerin ulusal tatbikatlarının sayısının, son yıllarda, iki kattan fazla artış gösterdiğini ifade etti.
NATO'YA MİSİLLEME KIRIM TATBİKATI
Ukrayna, ABD, Gürcistan ve Moldova dahil olmak üzere 19 NATO ülkesinin katıldığı Sea Breeze 2019 tatbikatı 1 haftadır Karadeniz ve Ukrayna'nın Odessa, Nikaloyev ve Herson şehirlerinde devam ediyor. Tatbikatta 32 gemi, 24 uçak ve 900'dan fazla deniz piyade askeri görev alıyor. NATO tarafından gerçekleştirilen tatbikat Rusya tarafından yakından izleniyor.
Rus savaş uçakları, Karadeniz üzerinde uçuşlar gerçekleştirerek tatbikatı gerçekleştiren NATO'ya ait deniz araçlarını yakından takip ediyor. Rusya, hemen dibinde NATO tarafından başlatılan tatbikata karşılık verdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Sea Breeze-2019 tatbikatının sürdüğü sırada Güney Askeri Bölge ordusunun Kırım’da tatbikatlar gerçekleştirdiğini açıkladı. Bakanlık tarafından dün basına servis edilen bilgilere göre tatbikatın 8 Temmuz tarihinde başladığı ve Sea Breeze-2019 tatbikatı ile eş zamanlı olarak sona ereceği belirtildi. Kırım’da Rusya Hava Kuvvetleri’nin öncülüğünde gerçekleşen tatbikatta çok sayıda havacı askerde görev aldı. Tatbikat sırasında belirlenen sahaya birçok paraşütçü asker eş zamanlı olarak indirme yaptı. IL-76 kargo uçağıyla yapılan indirmelerin başarıyla sürdüğü, tatbikatın başarılı şekilde devam ettiği açıklandı. Tatbikata ne kadar personel ve savaş aracının katıldığı konusunda bilgi verilmedi.
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