Koronavirüs aşısı son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Rusya 'Sputnik-V' adını verdiği koronavirüs aşısını tescil ettirdi ve ilk partisinin 2 hafta içinde hazır olacağını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü ve Almanya'dan Rusya'nın koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama yaptı.
KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko Çarşamba günü, uzun zamandır beklenen koronavirüs aşısının ilk partisinin üretilip 2 hafta içinde kullanıma hazır olacağını duyurdu. 12 ay içinde ise aşıdan 500 milyon doz üretilmesi planlandığı açıklandı.
Rus medyasındaki haberlere göre,aşının sağlık görevlileri de dahil olmak üzere herkes için olacağını vurgulayan Murashko, Rus vatandaşlarının sağlık durumlarını izlemeye olanak sağlayacak özel bir izleme uygulamasının şu anda geliştirilmekte olduğunu da sözlerine ekledi. Uygulamanın, aşının olası olumsuz etkilerini de izleyemeye olanak sağlayacağı da belirtildi.
Murashko, aşının öncelikle Rusya içindeki talebi karşılamak için kullanılacağını sonrasında başka ülkelere ihraç edileceğini söyledi.
Murashko; DSÖ, Almanya, ABD gibi ülkelerin 'henüz çok şey bilmiyoruz' tarzı aşı eleştirilerinin de temelsiz olduğunu ve adil rekabet korkusundan kaynaklandığını belirtti.
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN KORONAVİRÜS AŞISI AÇIKLAMASI
DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier dün yaptığı açıklamada "Aşı gelişimi konusunda uzun süredir yürürlükte olan uygulamalar ve yönergeler var. Herhangi bir aşı halka verilmeden önce çeşitli deneme ve testlerden geçmelidir" demişti.
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ise Çarşamba günü, Rusya'nın COVID-19 aşısına düzenleyici onay veren ilk ülke olmasına şüpheyle yaklaştığını belirterek, aşıyı ilk çıkaran olmaktan ziyade güvenli, test edilmiş bir ürüne sahip olmanın önemli olduğunu söyledi ve "Böyle bir aşıya güvenmek için, bir pandemi sırasında bile, çalışmaları ve testleri doğru bir şekilde yapmak ve özellikle bunları halka açık hale getirmek çok çok önemli. Sorun şu ki, Rus yetkililer açık olmadığı için bu aşı hakkında çok az şey biliyoruz" ifadelerini kullandı.
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