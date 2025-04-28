Rusya: Kırım'ı müzakere etmek söz konusu değil

Lavrov, ABD merkezli CBS News kanalına verdiği demeçte, Rusya-Ukrayna arasında olası ateşkese, İran-ABD müzakerelerine ve Ukrayna'nın NATO üyeliğine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın 2014'te Ukrayna'dan yasa dışı şekilde ilhak ettiği Kırım'ın müzakere edilmeyeceğini belirten Lavrov "Rusya kendi topraklarını müzakere konusu yapmaz." dedi.

Lavrov, Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırı sonucunda 12 sivilin hayatını kaybetmesine ilişkin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yönetiminin aksine Rusya'nın sadece askeri sahaları hedef aldığını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu saldırıya "Vladimir, dur!" şeklinde karşı çıkmasına dair Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Washington'ın sunduğu 30 günlük ateşkes fikrini desteklediğini vurgulayarak, ateşkesin Ukrayna ordusunu güçlendirmemesi gerektiğini ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'un, Ukrayna'yı güçlü kılan bir ateşkesi destekleyeceklerine yönelik tutumuna karşı çıkan Bakan Lavrov, "Bu, ateşkesin amacıysa Başkan Trump'ın bunu isteyeceğini sanmıyorum. Zelenskiy ve Avrupalı devletler Trump'ın ateşkes girişiminden Ukrayna'nın lehine bir sonuç çıkarmaya çalışıyor." şeklinde konuştu.

ABD'nin ateşkes konusunda "doğru istikamette" olduğu vurgusu

Lavrov, Trump'ın ateşkes konusunda doğru yolda ilerlendiğine inandığını belirterek, Rusya'nın ateşkese hazır olduğunu fakat ateşkesin bazı ayrıntılarında değişiklik yapılması gerektiğini dile getirdi.

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ABD heyetiyle iletişimi sürdüreceklerini ifade eden Lavrov, ateşkes konusunda doğru istikamette olduklarına işaret eden birçok gösterge olduğunu söyledi.

Trump'ı "konunun temeline hitap eden tek lider" olarak nitelendiren ve onun Ukrayna'nın olası NATO üyeliğini "büyük bir yanlış" olarak değerlendirmesini desteklediğini vurgulayan Lavrov, şunları kaydetti:

"Diğerlerinin aksine biz gerçekten kibar insanlarız. Müzakerede tartıştırılanları asla toplum içinde konuşmayız, aksi halde müzakereler ciddiyetini yitirir. Konuyla ilgili birinin görüşünü almak için Zelenskiy'e gidin. (Zelenskiy) Başkan Trump dahil medya aracılığıyla herkesle konuşmaktan mutlu."

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Gelecek günlerde olası Trump ve Putin görüşmesine dair konuşan Lavrov, "Trump'ın mayıs ortasında görüşmeyi planladığını ve ondan sonra bazı günler önereceğini söylediğini duydum. Başka bir şey ekleyemem." dedi.