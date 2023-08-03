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        Haberler Dünya Rusya: Kaluga Bölgesinde Ukrayna’nın 6 İHA’yla saldırı girişimi engellendi

        Rusya: Kaluga Bölgesinde Ukrayna'nın 6 İHA'yla saldırı girişimi engellendi

        Rusya Savunma Bakanlığı, başkent Moskova'nın batısında bulunan Kaluga Bölgesi üzerinde Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) yaptığı saldırı girişiminin engellendiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 10:04
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        • 1

          Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın 6 İHA ile saldırı girişimine yönelik, “Bu gece Kaluga Bölgesi üzerinde Kiev rejiminin İHA'larla terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi.” ifadeleri kullanıldı.

        • 2

          Rus hava savunma sistemlerinin 6 İHA’yı da imha ettiği bilgisi paylaşılan açıklamada, engellenen saldırı sonucunda herhangi bir can kaybı ve hasar meydana gelmediği aktarıldı.

        • 3

          Kaluga Bölge Valisi Vladislav Şapşa da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgenin güneybatısında gece hava savunma sistemlerinin 6 İHA’yı vurduğunu, herhangi bir kayıp ve zarar olmadığını bildirdi.

        • 4

          24 ve 28 Temmuz'da Ukrayna'nın Moskova'ya İHA’larla saldırılar düzenlediği, ölü veya yaralı bulunmadığı bildirilmişti.

        • 5

          30 Temmuz’da ve 1 Ağustos’ta da Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Moskova ve Moskova Bölgesi’ne İHA’larla saldırı girişiminde bulunduğunu duyurmuştu.

        • 6

          Her iki saldırıda da Moskova-City bölgesindeki bir gökdelene İHA çarpmış, binada hasar meydana gelmişti.​​​​​​​

        • 7
        • 8

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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