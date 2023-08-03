Rusya: Kaluga Bölgesinde Ukrayna'nın 6 İHA'yla saldırı girişimi engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı, başkent Moskova'nın batısında bulunan Kaluga Bölgesi üzerinde Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) yaptığı saldırı girişiminin engellendiğini duyurdu.
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın 6 İHA ile saldırı girişimine yönelik, “Bu gece Kaluga Bölgesi üzerinde Kiev rejiminin İHA'larla terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi.” ifadeleri kullanıldı.
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Rus hava savunma sistemlerinin 6 İHA’yı da imha ettiği bilgisi paylaşılan açıklamada, engellenen saldırı sonucunda herhangi bir can kaybı ve hasar meydana gelmediği aktarıldı.
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Kaluga Bölge Valisi Vladislav Şapşa da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgenin güneybatısında gece hava savunma sistemlerinin 6 İHA’yı vurduğunu, herhangi bir kayıp ve zarar olmadığını bildirdi.
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24 ve 28 Temmuz'da Ukrayna'nın Moskova'ya İHA’larla saldırılar düzenlediği, ölü veya yaralı bulunmadığı bildirilmişti.
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30 Temmuz’da ve 1 Ağustos’ta da Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Moskova ve Moskova Bölgesi’ne İHA’larla saldırı girişiminde bulunduğunu duyurmuştu.
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Her iki saldırıda da Moskova-City bölgesindeki bir gökdelene İHA çarpmış, binada hasar meydana gelmişti.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.