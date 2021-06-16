Rusya, ilk galibiyetini aldı

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'nda Rusya, Finlandiya'yı 1-0 mağlup etti.

Turnuvanın ev sahiplerinden Rusya, Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta yapılan B Grubu ikinci maçında, Finlandiya ile karşı karşıya geldi.

Rusya, 45+2'nci dakikada EURO 2020'deki ilk golünü attı. Dzyuba ile gerçekleştirdiği duvar pasıyla ceza sahasına giren Miranchuk, savunmacısını çalımladıktan sonra sağ çaprazdan uzak direğe doğru yaptığı vuruşla Rusya'yı 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda skor tabelası değişmedi ve müsabaka, Rusya'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla Rusya, puanını 3'e çıkardı. Avrupa Futbol Şampiyonası'na ilk kez katılan Finlandiya ise 3 puanda kaldı.