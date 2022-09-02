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Rusya Adalet Bakanlığı, Ağustos sonunda Sahih-i Buhari'nin aşırılıkçı materyaller listesine dahil edilmesine karar verdi.

KADİROV TEPKİ GÖSTERDİ Kommersant'ın bildirdiğine göre, Sahih-i Buhari ile birlikte 5 kitabın daha aşırılıkçı olarak tanınmasına karar verildi. Rusya'nın bu kararına ise Putin'e yakınlığı ile bilinen Çeçenistan lideri Kadirov'dan tepki geldi.

"ÇATIŞMALARA YOL AÇABİLİR" Kadirov, kararın "mahkemenin bilgisiz kişiler tarafından verildiğini öne sürdü. Kadirov Telegram üzerinden yayınladığı mesajında 'Rus nüfusunun Müslüman kısmının karar keskin ve radikal bir tepki vermesinin oldukça olası olduğunu' da söyleyerek bunun ülke içerisinde çatışmalara yol açabileceği uyarısında da bulundu.

PUTIN KADİROV'A KORGENERAL RÜTBESİ VERMİŞTİ Düşmanlarına karşı sık sık 'ortaçağ' işkenceleri uygulamakla suçlanan Kadirov, Kremlin liderine olan bağlılığından dolayı "Putin'in asla sahip olmadığı oğul" olarak anılıyor. The Times'ın geçtiğimiz aylarda Rus medyasına dayandırdığı habere göre, Ukrayna'daki mücadelesi ve desteği nedeniyle Vladimir Putin'in, Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdiği belirtilmişti. * Haberin görseli Reuters ve Associated Press'ten servis edilmiştir.