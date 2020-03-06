Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin, 7 Ekim 1952 tarihinde Sovyetler Birliği'nin Leningrad (bugünkü adıyla Sankt Peterburg) şehrinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını Leningrad Devlet Üniversitesi Hukuk Bölümünde tamamlayarak 1975'te yüksek lisansını da ekonomi alanında yaptı.

Bir süre Doğu Almanya'da Sovyet İstihbarat Servisi KGB dahilinde görev yapan Vladimir Putin, 1990 yılında Leningard Şehir Konseyi'nde danışmanlık yaptı ve 1991-1992 yılları arasında Belediye başkan yardımcılığı ve Belediye Konseyi Dış İlişkiler Komitesi başkanlığı yaptı.

1996'da Kremlin Sarayı Mülkiyet İdaresi Başkan Yardımcılığı'na atanan Putin, 1 yıl boyunca bu görevde bulundu ve ardından Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanlığı ve Devlet Başkanlığı Denetim İdaresi Bakşanı olarak görev aldı.

16 Ağustos 1999'da Rusya Başbakanı olarak göreve geldi ve 31 Aralık 1999'da Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in istifa etmesiyle geçici olarak seçimlere kadar Devlet Başkanı oldu.

Seçimlerde ise %50'nin üzerinde oy alan Putin, ilk turda devlet başkanı seçildi. 7 Mayıs 2008'de görev süresi dolarak başkanlık koltuğunu Dmitri Medvedev'e bırakarak yeniden Rusya Başbakanı oldu.

4 Mart 2012'de yapılan Devlet Başkanlığı seçimlerinde aldığı %63.6 oyla 3'üncü kez Rusya Federasyonu Devlet Başkanı olmuştur.

Putin 1999-2000 yılları arasında başbakanlık, 2000-2008 yılları arasında Başkanlık, 2008-2012 yılları arasında tekrar başbakanlık görevini üstlenmiştir. Başbakanlığı döneminde İktidar partisi Birleşik Rusya'nın genel başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Günümüzde de halen Rusya Devlet Başkanı olarak görev yapmaktadır.