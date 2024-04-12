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        Haberler Dünya Avrupa Rusya duyurdu: Moskova'da sinagoga yönelik terör saldırısı engellendi

        Rusya duyurdu: Moskova'da sinagoga yönelik terör saldırısı engellendi

        Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), başkent Moskova'daki bir sinagoga yönelik terör saldırısının engellendiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 02:58 Güncelleme: 12.04.2024 - 03:00
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        Rusya: Moskova'da sinagoga yönelik terör saldırısı engellendi
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        FSB'nin basın servisinden yapılan açıklamada, "FSB, Moskova'daki sinagogda vatandaşların toplandığı sırada terör saldırısı düzenlemeyi planlayan Orta Asya ülkelerinden 2002 doğumlu bir vatandaşın suç içerikli eylemini engelledi." ifadeleri kullanıldı.

        AA'nın haberine göre; söz konusu şahsın sinagogda keşif yaptığı ve bomba için malzemeler satın aldığı belirtilen açıklamada, "Terörist, 10 Nisan'da gözaltına alınması sırasında güvenlik güçlerine ateş açtı ve etkisiz hale getirildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

        MOSKOVA'DAKİ TERÖR SALDIRISI

        Rusya, yakın zamanda başkent Moskova'da düzenlenen bir terör saldırısıyla sarsılmıştı.

        Moskova'da "Crocus City Hall" konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

        Sosyal medyadaki paylaşımlarda, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

        144 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin şimdiye kadar 11 kişi tutuklandı.

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