Rusya duyurdu: Kıyamet günü uçağı üretiliyor!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, nükleer bir çatışma durumunda komuta ve kontrol merkezi olarak işlev görecek yeni bir "kıyamet uçağının" üretilmekte olduğu ifade edildi.

New York Post'ta yer alan habere göre uçak, bir saldırı durumunda Rusya'nın üst düzey liderliğini güvenli bir yere götürmek ve silahlı kuvvetlerle temas halinde kalmalarını sağlamak için tasarlandı. Uçaklara savaş uçakları eşlik edecek.

RIA-Novosti haber ajansının aktardığı habere göre, iki uçaktan ilkinin inşaatının Rusya'nın orta kesimindeki Voronezh kentinde devam ettiğini bildirdi.

Raporda, üçüncü bir uçağın da inşa edilme ihtimalinin olduğu belirtildi.

"ÖNLENEMEZ BİR SALDIRI YETENEĞİNE SAHİBİZ"

Rusya Devlet Başkanı Putin, St Petersburg'da donanma günü geçit töreninde, “Sualtı, su üstü, havadaki herhangi bir düşmanı tespit etme ve gerekirse önlenemez bir saldırı gerçekleştirme yeteneğine sahibiz." İfadelerini kullanılmıştı.