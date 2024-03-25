Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, terör saldırısıyla ilgili ABD’ye seslendi: DEAŞ olduğundan emin misiniz?
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, kaleme aldığı yazıda ABD'nin iddialarına değindi. Moskova'daki terör saldırısının sorumlusu olarak DEAŞ'ı gösteren ABD'yi eleştiren Zaharova, "Bu konuda bir kez daha düşünmek istemez misiniz?" dedi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'daki terör saldırısının sorumlusu olarak DEAŞ'a işaret eden ABD'ye yanıt verdi.
Zaharova, Kremlin'e yakın gazete Komsomolskaya Pravda'da kaleme aldığı yazıda ABD'de politikacıların, terör saldırısını DEAŞ'ın Horasan kolunun gerçekleştirdiğine ilişkin "hikayelerle kendilerini köşeye sıkıştırdığını" savundu.
Washington'ın, Ukrayna'ya milyarlarca dolar verdiğini, büyük miktarda mühimmat sağladığını, Kiev ve Moskova arasındaki barış görüşmelerinin engellenmesine yol açtığını iddia eden Zaharova, ABD'nin, "Zelenskiy'in en korkunç eylemlerine bile bilgi ve siyasi destek" verdiğini öne sürdü.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün iddiasına göre "tüm bunlar Beyaz Saray'ın, doğrudan ya da dolaylı olarak Ukrayna terörizmini finanse ettiğini" gösteriyor.
Zaharova, Beyaz Saray'ın, kendisinin ve Ukrayna'nın eylemlerini DEAŞ'la örtbas etmeye çalıştığını ileri sürdü.
ZAHAROVA: DEAŞ ARTIK ABD'NİN DÜŞMANLARINA SALDIRIYOR
ABD'nin, DEAŞ'ın ortaya çıkmasında geçmişte isteyerek ya da istemeyerek parmağı olduğunu öne süren Sözcü, terör örgütünün son yıllarda taktik değiştirerek genellikle Washington'ın düşmanlarına saldırdığını savundu. Zaharova, DEAŞ'ın artık daha çok Taliban'a, İran'a, Suriye'de Beşşar Esad yönetimine ve Moskova'ya saldırılar düzenlediğini söyledi.
ABD'nin geçmişte Ortadoğu ülkelerine yaptığı müdahaleleri anlatan Zaharova, bölgede gerilimin ve terör örgütünün bu yüzden arttığını savundu. Zaharova, "Sizler 'Bunun mantığı ne?' diye soruyor olabilirsiniz. Para ve güç. Aynı zamanda uluslararası hukukun doğrudan müdahale yasağını düşünürsek, teröristlerin eliyle dünyaya 'kontrollü kaos' tohumu ekmek ve dünya düzenini yeniden şekillendirmekle de ilgili" dedi.
Zaharova, yazısının sonunda Moskova'daki terör saldırısının kim olduğuyla ilgili konuştu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Buraya dikkat, Beyaz Saray'a bir soru: DEAŞ olduğundan emin misiniz? Bu konuda bir kez daha düşünmek istemez misiniz?" dedi.
MOSKOVA'DA KONSER SALONUNA DÜZENLENEN TERÖR SALDIRISI
Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlendi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görüldü.
Konser salonunun bulunduğu binada çıkan yangın nedeniyle çatı bir süre sonra çöktü.
Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 137 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayda yüzden fazla yaralı olduğu açıklandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirdi.
Saldırının ardından yapılan ilk açıklamalarda Rusya, sorumlu olarak Kiev'e işaret etti. Ukrayna ise bu iddiaları reddetti.
Daha sonra terör örgütü DEAŞ saldırıyı üstlendi. ABD de saldırıyı DEAŞ'ın düzenlediğini öne sürüyor.
*Haberin görselleri AP ve İHA tarafından servis edilmiştir.