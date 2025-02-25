Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov İran'da mevkidaşıyla görüştü

Erakçi, Tahran'ı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi.

İkili ve heyetler arasındaki görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erakçi, Lavrov ile bölgesel ve uluslararası konularla ilgili detaylı ve verimli görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

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Filistin, Lübnan ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını aktaran Erakçi, "Suriye konusunda görüşlerimiz çok yakın. İran, Suriye'de istikrar ve barışın hakim olmasını destekliyor." dedi.

ABD'nin Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planını da tamamen reddettiklerini dile getiren Erakçi, bu konuda İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yakında toplanacağını belirtti.

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Nükleer konuda ABD ile baskı altında müzakere ihtimalini dışlayan Erakçi, "Azami baskı politikası devam ettikçe ABD ile doğrudan müzakere imkanı kesinlikle olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

“Tüm yaptırımlara rağmen, İran ile işbirliği ticaret gelişiyor"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise “Tüm yaptırımlara rağmen, İran ile işbirliği ticareti gelişiyor. İkili ticaret geçen yıl yüzde 13 yükseldi.” değerlendirmesinde bulundu.

Tek taraflı yaptırımların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Lavrov, İran ile bu yaptırımların ekonomideki olumsuz etkisinin en aza indirilmesine yönelik çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

Kuzey-Güney koridoru için önemli bir ulaşım ağı olarak görülen Reşt-Astara demir yolunun inşasının en kısa zamanda başlayacağı umudunu paylaşan Lavrov, bunun için İran’a ihracat kredisi vereceklerini söyledi.

Erakçi ile görüşmede bölgesel ve uluslararası konuları ele aldıklarını dile getiren Lavrov, “Rusya ile İran herhangi bir krizin BM’nin, devletlerin egemen eşitliğiyle ilgili kararları çerçevesinde çözülmesinden yana.” dedi.

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İran'ın nükleer anlaşmasıyla ilgili oluşan duruma değinen Lavrov, bununla ilgili sorunların ortadan kaldırılması için diplomasinin kullanılması gerektiğini belirterek, “Oluşan durumdan çıkış yollarının aranmasından yanayız. Bu durumu İran değil, Batılı ülkeler oluşturdu.” ifadelerini kullandı.

"Suriye’nin toprak bütünlüğü önemli"

Suriye’deki duruma değinen Lavrov, İran ile bu ülkede uzun vadeli istikrar ve barışın sağlanmasına yönelik girişimlerin pekiştirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını dile getirdi.

Lavrov, “Suriye’deki durumun sakinleşmesi, Suriye halkı ve komşu ülkelerin haklarına tehdit oluşturmaması için elden geleni yapacağız. Bu bağlamda, Suriye’nin toprak bütünlüğü önemli. Ülkenin belirli bölgelerinin ayrılıkçılığa doğru itilmesi kesinlikle kabul edilemez ve aşırı derecede tehlikeli.” değerlendirmesini yaptı. Bakan Lavrov, Rusya, İran ve Çin’in Suriye’deki durumun çözümü sürecine yönelik desteğinin önemine işaret etti. Filistin’deki duruma değinen Lavrov, Gazze Şeridi ve Batış Şeria’daki durumun endişe verici olduğunu belirtti. Ukrayna’daki durumla ilgili de Lavrov, İran’ın bu konuda dengeli yaklaşım sergilediğini ve bunu takdir ettiklerini dile getirdi. Sergey Lavrov, Rusya ve ABD arasındaki istişarelerin sonucu hakkında İran tarafına bilgi verdiklerini kaydederek, “BM’de dün yapılan toplantı, Ukrayna krizinin temel nedenlerini ortadan kaldırılmasına alternatifin olmadığı yönündeki yaklaşım yavaş yavaş yol alıyor. Bu eğilimi güçlendirmeye devam edeceğiz.” dedi.