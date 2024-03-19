Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Narışkin: Ukrayna'ya gönderilecek Fransız askerleri, Rus ordusunun öncelikli hedefi olur

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Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker göndermekle ilgili ifadeleriyle ilgili bugün bir açıklama yaptı.

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre Narişkin, Fransa'nın Ukrayna'ya göndermek üzere 2 bin askerden oluşan bir birlik hazırladığını iddia etti.

Dış İstihbarat Servisi Başkanı, Ukrayna'ya yardım için gönderilecek Fransız askerlerin, Rusya ordusunun öncelikli hedefi olacağını söyledi.

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Macron yönetiminin, "Fransız halkının ölümünü ve generallerin endişelerini umursamadığını" iddia eden Narışkin, 2 bin askerlik birliğin hazırlıklarının halihazırda başladığını öne sürdü.

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Narışkin'e göre Fransa ordusu, bu kadar büyük bir birliğin fark edilmeden Ukrayna'ya konuşlandırılamamasından endişeleniyor.

Birliğin "Rus Silahlı Kuvvetleri'nin meşru öncelikli hedefi olacağını" söyleyen Narışkin, "Bu, Rus dünyasına kılıçla gelen tüm Fransızların kaderine razı olacağı anlamına geliyor" dedi.

MACRON'DAN KARA OPERASYONU SİNYALLERİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, daha önce Ukrayna'ya askeri birlik gönderme konusunda çok kez konuşmuştu. Macron geçen hafta "Tüm bu seçenekler mümkün, bunun tek sorumlusu Moskova rejimi olur" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Fransa lideri üç gün önce de "Bunu arzu etmiyorum ve bu konuda inisiyatif almayacağım ama belki bir noktada Rus kuvvetlerine karşı koyması için kara operasyonu yapılması gerekecek. Fransa'nın gücü, bunu yapabilmesidir" demişti.

Macron, Avrupa'da birçok ülkenin Rusya'ya karşı mücadele yöntemi belirlemede kendileri ile "aynı çizgide" olduğunu ileri sürerek, askeri dahil tüm senaryolara hazırlıklı olduklarını söylemişti.

*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.