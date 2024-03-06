Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı'yla nükleer santral hakkında görüşecek

REKLAM advertisement1

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin bugün görüşeceği açıklandı. Kremlin, ikilinin Rusya'nın Soçi kentinde buluşacağını duyurdu.

Grossi iki gün önceki açıklamasında, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Güç Santrali hakkında Putin'le görüşmek istediğini söylemişti.

UAEA Başkanı şu ifadeleri kullanmıştı:

"Santralin gelecekteki operasyonel durumuyla ilgili bazı sorunlar var. Santral çalıştırılacak mı, çalıştırılmayacak mı? Amaç ne? Harici güç kaynağı hatları hakkında ne düşünülüyor?"

Grossi, santralin durumunu "çok kırılgan" diye nitelemişti.

REKLAM

Santral dışında başka konuları da konuşabileceklerini ifade eden Grossi, "Sorumluluklar taşıyan, özellikle nükleer silah sahibi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan bir ülkenin lideriyle görüştüğümde başka konuların da görüşülmesini isteyebilirim" demişti.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali unvanını taşıyan Zaporijya, 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Moskova'nın kontrolüne geçmişti.

Zaporijya'daki 6 nükleer reaktör şu anda atıl durumda bulunuyor.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.