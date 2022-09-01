Putin Gorbaçov'a veda etti

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski Sovyetler Birliği'nin son devlet başkanı Mihail Gorbaçov'a veda etti.

Putin, 91 yaşında hayatını kaybeden Gorbaçov'un tabutunun bulunduğu yeri elinde bir buket çiçekle ziyaret etti.

CENAZE TÖRENİNE KATILMAYACAK

Kremlin, Putin'in Gorbaçov'un için cumartesi günü düzenlenecek cenaze törenine katılamayacağını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in Gorbaçov'un cansız bedeninin tutulduğu Moskova hastanesini ziyaret ettiğini, cumartesi günkü veda törenine katılacak uygunluğu olmadığını ifade etti.

"DÜNYA TARİHİ ÜZERİNDE BÜYÜK ETKİSİ VAR"

Putin, dün Gorbaçov'un hayatını kaybetmesine ilişkin taziye mesajı paylaşmıştı. Mesajında Gorbaçov'un 'dünya tarihi üzerinde büyük bir etkisi olduğunu' dile getirmiş ve 'reformlarının ne kadar önemli olduğunu derinden anladığını' söylemişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da yaptığı açıklamada, Putin'in Gorbaçov'un ölümüyle ilgili 'en derin taziyelerini' ilettiği ifade etmişti.