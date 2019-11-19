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Rusya DEAŞ'lıların bebeklerini Irak'tan tahliye etti

Rusya, Irak'taki hapishanelerde tutulan Kafkas kökenli DEAŞ'lı kadınların bebeklerinden 32 tanesini dün gece özel bir uçakla başkent Moskova'ya nakletti. Yaşları 1 ile 3 arasında değişen bebeklerin, Moskova'nın geçen yıldan bu yana Irak'tan getirttiği 122 çocuk arasında yer aldığı belirtiliyor.

19.11.2019 - 12:50 | Güncelleme: HABERTURK.COMDünya
Rusya, Irak'taki hapishanelerde tutulan Kafkas kökenli DEAŞ'lı kadınların bebeklerinden 32 tanesini dün gece özel bir uçakla başkent Moskova'ya nakletti.

Moskova yönetimi, dün gece Irak'ın başkenti Bağdat'tan sessiz sedasız bir tahliye operasyonu gerçekleştirdi.

Irak hapishanelerinde tutulan ve çoğunluğunu Çeçenistan vatandaşlarının oluşturduğu Kafkas kökenli kadın DEAŞ üyelerinin çocukları olduğu belirtilen 32 bebek, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın tahsis ettiği bir uçakla başkent Moskova'ya getirildi.

Gece geç saatlerde Moskova ulaşan bebeklerin yaşlarının 1 ile 3 arasında değiştiği kaydedildi. Bebekler, havaalanından Rusya Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Çocuk Sağlığı Tıbbi Araştırma Merkezi'ne götürülerek sağlık kontrollerinden geçirildi.

İngiliz Daily Mail gazetesi, son grupla birlikte Rusya'nın Irak'tan tahliye ettiği DEAŞ'lı çocuk sayısının 122'ye ulaştığını yazdı.

MOSKOVA DÖNMELERİNİ İSTİYOR

Haberde İngiltere ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinin, Suriye ve Irak'ta yakalanan yabancı DEAŞ militanlarını vatandaşlıktan çıkarma yolunu tercih ettikleri, Rusya'nın ise özellikle Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramzan Kadirov'un etkisiyle Kafkas kökenli militanlara ülkelerine dönme çağrısı yaptığı vurgulandı.

Moskova yönetimi, Kafkas kökenli çocukların, DEAŞ'lılarla birlikte aynı ortamda büyümelerinin radikalleşme olasılığını artıracağı uyarısında bulunuyor.

700'E YAKIN ÇOCUK

Rus yetkililer, tahliye edilen çocukların, bugüne kadar DEAŞ saflarına katıldığı düşünülen 5 bine yakın Kafkas kökenli Rus vatandaşının yanlarında Ortadoğu'ya götürdükleri 700'e yakın çocuk arasından kimlikleri tespit edilenler olduğunu belirtti.

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