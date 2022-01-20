Ukrayna-Rusya arasındaki gerilim sürüyor.

ABD Başkanı Joe Biden dün basına yaptığı açıkamada Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini düşündüğünü ancak böyle bir durumda Rusya'nın ağır bir bedel ödeyeceğini ve ciddi yaptırımlarla karşılaşacağını söyledi.