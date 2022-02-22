Çin ABD'yi uyardı: Yanlış sinyaller geliyor

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Pekin yönetiminden yapılan açıklamada Washington tarafından zorlanan mevcut rekabetin bir çatışmaya dönüşebileceği kaydedildi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sırasında Tayvan'ı Hint-Pasifik planına dahil etme girişimlerinin tüm 'yanlış sinyaller' gönderdiğini söyledi.

Çinli yetkililer daha önce ABD'nin Tayvan'a silah satışına da sert tepki göstermiş ve karşı önlemler alacaklarını ifade etmişti. Çin, bu kapsamda Lockheed Martin ve Raytheon Technologies'e yaptırım uygulama sözü vermişti.