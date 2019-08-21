21 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Arhangelsk bölgesinin Severodvinsk kentindeki askeri birlikte meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı ifade edilmiş, patlamanın, füze motor denemesi esnasında meydana geldiği belirtilirken, atmosfere ve bölgeye zararlı madde yayılmadığı kaydedilmişti.
Açıklamada, bölgedeki radyasyon seviyesinin normal düzeyde olduğu aktarılmıştı. Ancak Rusya devlet meteoroloji kurumundan yapılan açıklamada bölgedeki radyasyon seviyesinin normalde 4 ile 16 kat arasında fazla olduğu belirtilmişti. Greenpeace ise bölgedeki radyasyon seviyesinin 20 kat arttığını belirtmişti.
Öte yandan kazanın ardından yaralananlara ilk müdahaleyi yapan doktorların da Moskova'da bir klinikte özel tedavi altına alındığı ifade edilmiş, doktorlara ayrıca olayla ilgili bilgi açıklamamaları için gizlilik anlaşması imzalatıldığı iddia edilmişti.
Interfax'ın haberine göre ise Rus yetkililer, kazanın yaşandığı bölgenin yakınındaki Nyonoksa köyünün Çarşamba gününden itibaren boşaltılacağını belirtmişti.
"SİZİ İLGİLENDİRMEZ"
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Riyabkov, Arkanjelsk'teki Nyonoksa donanma üssünde 8 Ağustos günü bir füze motorunun denenmesi sırasında meydana gelen patlamanın, nükleer denemeleri denetlemek üzere oluşturulan örgütün yetki alanına giren bir konu olmadığını savundu.
CTBTO başkanı Lassina Zerbo, Twitter'dan bir mesaj yayımlayarak, buna patlama sırasında ortaya çıkması muhtemel bir radyasyon bulutunun bölgeye nasıl yayılmış olabileceğini gösteren bir harita eklemiş, Kremlin'de başkanlık sözcüsü Dimitri Peskov, bu harita ve atılan tweet'te kullanılan ifadeleri "saçma" diye nitelemişti.
https://twitter.com/ctbto_alerts/status/1163558462506328064
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