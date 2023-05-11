Rusya'dan Gürcistan kararı

AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre, Gürcistan'a yönelik çeşitli kısıtlamalar iptal edildi.

Kararnameyle Gürcistan vatandaşları için vize uygulaması 15 Mayıs'tan itibaren kaldırılırken, Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan'a uçuşları ve turizm şirketlerinin Gürcistan'a yönelik tur paketi satışlarıyla ilgili yasaklar da sonlandırıldı.

Putin, Gürcistan'da düzenlenen Rusya karşıtı protestoların ardından 21 Haziran 2019'da Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan'a uçmasını ve bu ülkeye yönelik tur paketi satışlarını geçici olarak yasaklamıştı.

GÜRCİSTAN'DAN TEPKİ

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise, sosyal medya hesabından, Rusya'nın Gürcistan vatandaşları için vize uygulamasını 15 Mayıs'tan itibaren kaldırması ve Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan'a uçuşları ve turizm şirketlerinin Gürcistan'a yönelik tur paketi satışıyla ilgili yasakları sonlandırmasına tepki gösterdi.

Rusya'nın bu kararını "provokasyon" olarak nitelendiren Zurabişvili, "Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını sürdürdüğü ve topraklarımızı işgal ettiği sürece, Gürcistan ile doğrudan uçuşların yeniden başlaması ve vize uygulamasının kaldırılması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Rusya'nın vize uygulamasını kaldırma kararının Gürcistan'da siyasi partiler arasında bir gerginlik yaratabileceğini ileri sürdü.

Rusya'nın benzer kararları aslında kendi çıkarları doğrultusunda verdiğini savunan Zurabişvili, "Rusya ülkemizin topraklarını işgal eden ve tüm dünya için saldırgan bir ülke olduğu sürece, ne vize uygulamasının kaldırılmasına ne de uçuşların tekrar başlatılmasına ihtiyacımız yok. Bu davranış zamansız ve kabul edilemez." diye konuştu.

Zurabişvili, Gürcistan hükümetini güvenlik konseyi toplantısını yapmaya ve ülkesinin güvenlik kaygıları nedeniyle Rus vatandaşlarına 3'er aylık vize uygulama kararı almaya davet etti.

Ülkesinin bugün Ukrayna ile dayanışma içinde bulunduğuna dikkati çeken Zurabişvili, "Bizim bugün, Rusya'dan bir şeyden vazgeçiyormuş gibi hediyelere ihtiyacımız yok." dedi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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