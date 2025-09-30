Habertürk
        Rusya'dan Dnipro'ya saldırı | Dış Haberler

        Rusya'dan Dnipro'ya saldırı

        Rusya'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna'nın Dnipro şehrine saldırdığı bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırı sonucu 10 kişinin yaralandığını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 18:59 Güncelleme: 30.09.2025 - 18:59
        Rusya'dan Dnipro'ya saldırı
        Rus ordusunun Ukrayna'nın Dnipro kentine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı yazılı paylaşımda, Rusya'nın Dnipro kentine İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu.

        Rus ordusunun kentteki sivil altyapıyı hedef aldığını kaydeden Zelenskiy, saldırıda 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

        Kentteki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Zelenskiy, Rusya'ya yönelik uluslararası baskının artırılmasını istedi.

        Zelenskiy açıklamasında, "Ruslar, bu tür her saldırıyla, üzerlerinde güçlü bir baskıya ihtiyaç olduğunu bir kez daha kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

        *Fotoğraf: Volodimir Zelenskiy X hesabı

        #Ukrayna
        #rusya
