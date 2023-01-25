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Rusya'dan Atlas Okyanusu'nda hipersonik "Tsirkon" füzesiyle tatbikat

Rusya Savunma Bakanlığı, Atlas Okyanusu'nda hipersonik "Tsirkon" füzesiyle tatbikat gerçekleştirildiğini duyurdu

Giriş: 25.01.2023 - 12:26 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya'dan Atlas Okyanusu'nda hipersonik
Rusya'dan hipersonik füzeyle tatbikat
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AA

Rus ordusu, Atlas Okyanusu'nda hipersonik "Tsirkon" füzesiyle tatbikat gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Atlas Okyanusu'nun batı kısmında faaliyet gösteren Sovyetler Birliği Filosundan Amiral Gorşkov fırkateyni, hipersonik Tsirkon füzesini kullanarak 900 kilometre uzaklıkta bulunan bir deniz hedefine yönelik sahte saldırı organizasyonu düzenledi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, gemi mürettebatının tatbikat kapsamında yüksek seviyede koordinasyon sağladığı belirtildi.

TSIRKON

Rus ordusu, 2022'de Barents Denizi’nde hipersonik Tsirkon füzesinin test atışını yapmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, 2021'de Tsirkon'un ilk defa bir gemiden deneme atışının gerçekleştirildiğini bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2018’de tanıttığı yeni hipersonik silahlar arasında bulunan Tsirkon'un ses hızının 10 katına (Mach 10) kadar çıkabildiği ve 1000 ila 2000 kilometre menzile sahip olduğu açıklanmıştı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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