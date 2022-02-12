Rusya'dan açıklama: Batılı ülkeler kumpas başlattı

HABERTURK.COM

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rusya’nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısı gerçekleştiriliyor. Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar." denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2021 sonu ile 2022 başında, dünya enformasyon alanı, ölçeğinde ve karmaşıklığında eşi görülmemiş bir medya kampanyasıyla karşı karşıya kaldı. Bu kampanyanın amacı, dünya topluluğunu Rusya’nın Ukrayna’yı işgale hazırlandığına ikna etmek" denildi.

Batı medyasının 'dürüst gazetecilik standartlarına aykırı davrandığı' iddia edilirken, 'Moskova’nın saldırgan niyete sahip olduğu tezini kamuoyuna aşılamak' amacıyla açık dezenformasyon yaydığı ve manipülasyonlara başvurduğu öne sürüldü. Bakanlık, Rusya’nın Ukrayna’daki krizin barışçıl ve diplomatik çözümüne olan bağlılığına ilişkin defalarca kez yaptığı açıklamaların görmezden gelindiğini söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Pekin Olimpiyatları bitmeden Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini belirterek, Amerikalıların Ukrayna'yı derhal terk etmesi gerektiğini söylemişti. Sullivan ayrıca, Rusların Ukrayna'ya önce hava ve füze saldırıları yapıp ardından kara operasyonuyla işgali sürdürmesini beklediklerini ifade etmişti.