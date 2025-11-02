Habertürk
        Haberler Dünya Rusya'dan ABD'ye kınama | Dış Haberler

        Rusya'dan ABD'ye kınama

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin uyuşturucuda mücadele kapsamında askeri güç kullanmasını kınadıklarını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 00:07 Güncelleme: 02.11.2025 - 00:07
        Rusya'dan ABD'ye kınama
        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Karayipler'de uyuşturucuyla mücadelede askeri güç kullanmasını şiddetle kınadıklarını belirterek, "Bu tür eylemler, hem Amerikan hukukunu hem de uluslararası hukuku ihlal ediyor." dedi.

        Zaharova, Rus basınına yaptığı açıklamada, ABD'nin Karayipler'deki eylemlerini değerlendirdi.

        Zaharova, "Uyuşturucuyla mücadelede aşırı askeri güç kullanılmasını şiddetle kınıyoruz. Bu tür eylemler, hem Amerikan hukukunu hem de uluslararası hukuku ihlal ediyor. Bunu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk dahil birçok ülke temsilcisi ve uluslararası örgüt kabul ediyor." diye konuştu.

        Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde barışın korunmasından yana olduklarını dile getiren Zaharova, bu bölgelerdeki gerginliğin düşürülmesi ve sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğini ifade etti.

        Zaharova, Rusya ve Venezuela arasındaki ilişkilerin, stratejik ortaklık kapsamında tüm alanlarda geliştiğini belirterek, "Savunma kabiliyetinin güçlendirilmesi ve güvenliğin sağlanmasıyla ilgili konular, ülkelerimizin ilgili bakanlıklarının yetki alanındadır. Venezuela yönetimini ulusal egemenliğin savunması konusunda destekliyoruz." dedi.

        Karayipler'deki hareketlilik

        ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle, "Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele" gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

        ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da ülkedeki 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

        ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

