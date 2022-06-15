"Rusya'daki madende dünyanın en büyük metan gazı sızıntısı yaşanıyor"

HABERTURK.COM

The Guardian'da yer alan habere göre, Rusya'daki kömür madeninde muhtemelen dünyanın en büyük metan gazı sızıntısının yaşandığı açıklandı.

Kanada merkezli uydu izleme şirketi olan GHGSat'ın verilerine göre, Rusya'daki Raspadskaya kömür madeninden ocak ayında saatte yaklaşık 90 ton metan gazı salınıyordu. Bunun bir yıl boyunca 2,4 milyon ev için yeterli doğalgaz üretecek seviyede olduğu belirtildi.

Son aylarda en yüksek oranın yaklaşık üçte biri oranında metan gazı sızdırdığı düşünülse de, sızıntının altı aydır aktif olduğu belirtildi.

Rusya'nın en büyük kömür madeni olan Kemerovo Oblastı'ndaki Raspadskaya madeninde yaşanan sızıntı, GHGSat'ın 2016 yılında küresel uydu izlemeye başlamasından bu yana tespit ettiği diğer sızıntılardan yaklaşık yüzde 50 daha büyük. Şirket, sızıntının bugüne kadar tek bir kaynaktan çıkan herhangi bir sızıntıdan daha büyük olduğunu belirtti.

Bill Clinton'ın eski Beyaz Saray danışmanı ve şu an Washington'da İlerici Politika Enstitüsü'nde çalışan Paul Bledsoe, "Bu Rusya'nın dünyanın en büyük ve yıkıcı metan sızıntılarını gizlediğinin kanıtı. Putin, Rus kömür, petrol ve gaz satışlarından kâr etmeye ve savaş rejimini finanse etmeye devam edebilmek için bu muazzam emisyonları saklıyor." dedi.

Son araştırmalar, metan gazının kesilmesinin küresel sıcaklık artışlarını kontrol altına almanın en hızlı yollarından biri olabileceğini göstermişti.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.