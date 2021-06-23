Rusya'da vakalar bir haftada yüzde 29,4, ölümler yüzde 21 arttı

Golikova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve çeşitli hükümet yetkililerinin de video konferans yöntemiyle katıldığı toplantıda, son haftalarda kötüleşen salgın durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Rusya’da son 3 haftadır vaka sayılarında artış yaşandığını aktaran Golikova, "Geçen hafta vaka sayıları bir önceki haftaya kıyasla yüzde 29,4, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 21 arttı. Yeni vakaların yüzde 47’si Moskova, Moskova bölgesi ve St. Petersburg'da tespit edildi." ifadesini kullandı.
Ülkenin çok sayıda bölgesinde sağlık çalışanlarının üzerindeki yükün arttığına, hastanelerde ilave yatakların açıldığına işaret eden Golikova, "Yakın gelecekte böylesine yoğun bir hastalık yayılımı göz önüne alındığında kesinlikle bir dizi önlem alınması gerekiyor." dedi.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de salgının Rusya’daki merkezi başkent Moskova’ya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Moskova’daki yeni vakaların yüzde 90’ı Kovid-19’un mutasyonlu hali. Yeni varyant daha agresif ve güçlü bağışıklık sistemlerini geçebiliyor." diye konuştu.
Şehirdeki vaka sayılarının rekor düzeye ulaştığını vurgulayan Sobyanin, "Geçen haftadan itibaren 53 binle rekor düzeyde yeni vaka tespit edildi. Geçen sene mayısta veya 2020 sonunda bile böyle bir hacme rastlanmamıştı. Moskova’da aldığımız tedbirler sert ve sevilmiyor ancak içinde bulunduğumuz durumda bu tür adımları atmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17 bin 594 kişinin virüse yakalanmasıyla vaka sayısı 5 milyon 368 bin 515’e çıktı.
Son 24 saatte virüs kaynaklı ölü sayısı 548 artarak 130 bin 895’e, virüsten iyileşen sayısı 12 bin 660 artışla 4 milyon 902 bin 110’a çıktı.
Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 6 bin 534 artarak 1 milyon 307 bin 243’e, yaşamını yitirenlerin sayısı 88 artışla 21 bin 686’a yükseldi.
Mayıs sonu ve haziran başında 10 binin altında olan günlük vaka sayısı, 9 Haziran’da 10 binin üzerine çıktı.
Kısa sürede büyük bir sıçramayla günlük vaka sayısı 14 Haziran’da 14 bin 723, 19 Haziran’da 17 bin 906 olarak kayıtlara geçti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!