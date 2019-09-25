IKEA'nın kullandığı "Suum cuique" sloganı (herkes hak ettiğini bulur),1937'deki Nazi Buchenwald Toplama Kampı’nın giriş kapısında Almanca anlamı olan "Jedem das Seine" şeklinde yer alıyordu.

Gelen tepkiler üzerine IKEA yetkilileri hatalarını kabul ettiler. Tarihe büyük bir saygıyla yaklaştıklarını belirten şirket yetkilileri hızlı bir şekilde özür açıklaması yayınladı. Sloganın anlamıyla ilgili geri bildirim aldıkları anda derhal kampanyayı durdurma kararı aldıklarını bildiren firma reklamın rencide ettiği müşterilerinden de özür diledi.

KURUCUSU NAZİ BAĞINI KABUL ETMİŞTİ

2018'de 91 yaşında yaşamını yitiren IKEA şirketinin kurucusu Ingvar Kamprad daha önce gençliğinde İsveç Nazi Örgütü'yle olan bağını kabul etmiş, ve bu bağı "gençliğinde yapmış olduğu bir ahmaklık" olarak tanımlamıştı.

Almanya sınırları içindeki en büyük toplama kamplarından Buchenwald'da Temmuz 1937 ile Nisan 1945 arasında Naziler, yaklaşık 250 bin kişiyi esir almış, 56 binini öldürmüştü. Tutsaklar 11 Nisan 1945'te ABD askerleri tarafından kurtarılmıştı.